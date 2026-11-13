León presenta en Intur '12 formas de vivir el Camino' con 12 experiencias que combinan patrimonio y enoturismo

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León ha llevado a la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur) una nueva propuesta turística centrada en el Camino de Santiago bajo el lema 'León, 12 formas de vivir el Camino' por el que, el Consorcio Provincial de Turismo propone doce experiencias que combinan patrimonio, cultura, gastronomía y enoturismo desde Sahagún hasta Villafranca del Bierzo.

El propósito es reforzar el posicionamiento de León como uno de los grandes territorios Xacobeos y aprovechar la cita internacional para proyectar la oferta turística provincial ha argumentado la concejala de Educación, Turismo e Igualdad, Mercedes Escudero.

"El Camino de Santiago, cuando atraviesa León, ofrece mucho más kilómetros, etapas y paisajes. Ofrece historia, patrimonio, cultura, gastronomía, vinos, tradiciones y, sobre todo, experiencias que dejan huella", ha señalado el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel.

Entre las experiencias destacan la Torre del Peregrino en Sahagún; la identidad peregrina, la oferta enogastronómica y el universo de Gaudí en la capital; la ruta romana de Astorga; las catas de vino de Molinaseca y las propuestas de Ponferrada vinculadas a peregrinos, templarios, gastronomía y enoturismo. La oferta se completa en Camponaraya, Cacabelos y Villafranca del Bierzo con especial atención a la cultura del vino del Bierzo.

La Diputación de León ha subrayado que la iniciativa busca "repartir los beneficios del turismo por todo el territorio provincial". "Cada experiencia da protagonismo a una localidad, a una comarca, a sus profesionales y a sus recursos", ha señalado Álvarez Courel.

Durante la presentación, la concejala de Turismo también ha destacado que, en los primeros nueve meses del año, León ha superado los 318.000 visitantes y ha registrado "un récord de turistas extranjeros en agosto", con más de 16.000. Además, las pernoctaciones superan las 526.000".

La ciudad ha recibido valoraciones superiores a 6 sobre 7 en conversación del patrimonio, calidad gastronómica, limpieza, relación calidad-precio y seguridad ciudadana y como ha afirmado Álvarez Courel, el 93 por ciento de los visitantes "recomendaría León" como destino y el 83 por ciento considera alta o muy alta la probabilidad de repetir visita.

Por su parte, la concejala ha señalado que además, la nueva campaña 'Sabe a León' está orientada a consolidar la capital como destino gastronómico y a convertir la cocina local en un motor de promoción turística y desarrollo. "A León no se viene a comer, se viene a saborear una forma de vivir", ha recordado la concejala, quien ha citado al alcalde de la provincia, José Antonio Díez.

"El Camino de Santiago no solo se recorre en León, también se vive, se descubre y se saborea", ha concluido Álvarez Courel.