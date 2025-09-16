León recupera el Ciclo 'Órgano en la Catedral', que reunirá a ocho organistas internacionales desde el 20 de septiembre

La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (segunda por la derecha), en la presentación del Ciclo 'Órgano en la Catedral'. - EUROPA PRESS

LEÓN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León recupera el Ciclo 'Órgano en la Catedral' después de casi una década sin celebrarse y, en la presente edición, reunirá a ocho organistas internacionales desde el próximo día 20 de septiembre hasta el 7 de noviembre.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha presentado este martes el ciclo musical en un acto en la que ha estado acompañada por el organista de la Catedral, Carlos Julián Fernández; el deán, Florentino Alonso y la secretaria de la asociación Amigos del Órgano Catedral de León, Marta Martínez López.

Aguado se ha mostrado satisfecha de recuperar esta cita "altamente deseada" por parte de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural. "El Ayuntamiento lleva años intentando que regresara este festival", ha expresado y ha puntualizado que en cada ejercicio se ha realizado una reserva de crédito para que la cita cuente con el patrocinio público y la financiación suficientes.

Por otro lado, ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento de León es que el Ciclo 'Órgano en la Catedral' se convierta en un "punto de referencia y una cita ineludible" para los amantes de la música de órgano. También ha destacado la "altísima calidad" del órgano de la Catedral leonesa, lo que hace que sean numerosos los virtuosos que desean tocar en él, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

CONCIERTOS.

Ocho conciertos protagonizarán este ciclo que comenzará el día 20 de septiembre con el artista nacional Carlos Fernández Bollo. El siguiente recital será el 26 de septiembre a cargo del italiano Simone Vebber Ita, mientras que el 3 de octubre se podrá escuchar a Pablo Márquez; el 10 de octubre será el turno de Erwin Wiersinga, de Países Bajos y el 17 de octubre actuará el español Mikel Ansola.

El festival continuará el 24 de octubre con Dariia Lytvishko (Ucrania-Alemania); el 31 de octubre será el turno del español Esteban Landart y, como broche final, se ha programado el recital de Francesca Ajossa, de Italia y Países Bajos.

Todos los conciertos se celebrarán en la Catedral de León a las 20.30 horas y las actuaciones suponen una "gran oportunidad" para escuchar el "magnifico" órgano de la Catedral de León, "una joya única".

Bajo la dirección de Carlos Fernández Bollo, organista titular S.I. Catedral de León, el ciclo, que conmemora los 340 años del nacimiento y los 275 de la muerte de J.S. Bach, cuenta también con la colaboración de la Asociación de Amigos Órgano Catedral de León.