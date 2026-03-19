León registra un 80% de ocupación para los días centrales de Semana Santa y los beneficios superarán los 4 millones

El presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, durante la presentación de la iniciativa León, 'Ciudad de Semana Santa' 2026, en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro. - EUROPA PRESS

LEÓN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, ha manifestado este jueves que la ciudad de León ya registra un 80 por ciento de ocupación para los días centrales de Semana Santa, entre el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, y los beneficios superarán "sin duda" los cuatro millones de euros.

Muchos establecimientos hosteleros, ha señalado, ya no efectúan reservas porque están llenos y, una vez concluida la Semana Santa, la Cámara de Comercio realizará de la mano de la Universidad de León (ULE) un estudio exhaustivo para conocer los beneficios que genera la celebración para la ciudad.

Dichos beneficios, que hasta ahora se estimaban entre 3,5 y cuatro millones de euros, "sin duda" superan esas cifras dada la ocupación que ya se registra y también a causa de la subida de los precios.

Javier Vega se ha pronunciado de este modo en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro, donde se ha presentado la vigésimo cuarta edición de la iniciativa León, 'Ciudad de Semana Santa', impulsada por la Cámara de Comercio.

Durante la presentación se ha dado a conocer el cartel de la propuesta, obra de Mar Calzado y en el que aparece una imagen de 'La Morenica' del Viernes de Dolores a los pies de la Catedral de León.

Para Javier Vega es "un orgullo" colaborar en la promoción de la Semana Santa leonesa, tanto desde el ámbito litúrgico como a través de otras iniciativas más orientadas a la promoción del turismo y el comercio o a potenciar la marca de León como ciudad de Semana Santa.

INICIATIVAS

La propuesta León, 'Ciudad de Semana Santa' 2026 incluye la edición de 500 carteles, 2.500 postales y su promoción en redes sociales, así como la iniciativa Mycontt para la difusión de actividades, comercio, gastronomía, turismo, transporte o información de la ciudad durante la Semana Santa mediante un código QR que se expondrá en diferentes establecimientos.

Igualmente, se llevará a cabo un concurso de escaparates y se realizará el "merecido" nombramiento del consiliario de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de León, Manuel Santos Flaker, como 'Personaje singular de la Semana Santa' en un acto que tendrá lugar el próximo día 27 de marzo a las 13.30 horas en la iglesia del Mercado.