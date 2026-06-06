León rememora durante este fin de semana sus orígenes romanos con una recreación del campamento de la Legio VII Gemina - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación León Romano, ubicado en la Casona de Puerta Castillo, recrea durante este fin de semana la vida castrense de la Legio VII Gemina, la que dio origen a la ciudad de León, a través de las actividades del 'Natalicio del Águila'.

El jardín del Centro de Interpretación es el epicentro de las actividades de esta iniciativa de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León para dar a conocer los orígenes romanos de la ciudad de León, en una fecha que coincide con la celebración de los 1.958 años de la creación de la Legión VII Gémina por el emperador Servio Sulpicio Galba.

La concejal de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha visitado este sábado los talleres y exhibiciones que se realizan en la Casona de Puerta Castillo, a los pies de la muralla romana, un lugar que a lo largo de la mañana de hoy ha acogido un "importante número de visitantes", según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, Aguado ha recordado que el 'Natalicio del 'Águila' conmemora el IIII idus iunias (10 de junio) del año 68. Esta fecha se ha considerado tradicionalmente como la del nacimiento de la ciudad de León.

Algunas de las actividades que se desarrollan durante el fin de semana son talleres de artesanía romana con hueso, de juegos de mesa, degustación de productos romanos como el pan de torta y el bizcocho y recorridos didácticos por las calles que antiguamente ocupaban el León romano.

La programación del 'Natalicio del Águila' culminará este domingo con la entrega del 'águila legionaria' a las 12.45 horas y el desfile imperial a las 13.00 horas, ambos eventos en la Plaza de San Isidoro.