León reunirá a 150 agentes de 60 municipios en el XXVIII Campeonato de España BTT de Policías Locales el próximo día 26

El concejal de Deportes de León, Vicente Canuria (centro derecha), y el intendente jefe de la Policía Local de León, Miguel Ángel Llorente Pellitero (centro izquierda), en la presentación del XXVIII Campeonato de España BTT de Policías Locales. - EUROPA PRESS

LEÓN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital leonesa reunirá a 150 agentes de 60 municipios españoles en el XXVIII Campeonato de España BTT de Policías Locales, que se celebrará en el entorno de Puente Castro el próximo día 26 de septiembre.

El Campeonato de BTT es un evento deportivo de carácter nacional que se celebra anualmente y reúne a policías locales de municipios de toda España en una cita que combina deporte, convivencia y promoción territorial.

La prueba se desarrollará íntegramente en el término municipal de León, en un entorno propicio para la práctica del ciclismo de montaña. La organización corre a cargo del Ayuntamiento de León, el Grupo Deportivo San Marcelo y la Policía Local de León, en colaboración con distintas entidades e instituciones.

El recorrido tiene una distancia de 15 kilómetros y dos o tres vueltas, en función de la categoría, por lo que en total la distancia recorrida será de 30 o de 45 kilómetros. La prueba comenzará en la explanada ubicada bajo el puente de piedra de Puente Castro a las 10.00 horas y participarán once categorías por rangos de edad.

El concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes, Vicente Canuria, se ha referido al evento como "algo más que una competición deportiva". Además, ha destacado que el espíritu de este campeonato de esfuerzo, superación, compañerismo, respeto y hábitos de vida saludables encaja con lo que representa el trabajo diario de la Policía Local.

Vicente Canuria ha presentado el Campeonato acompañado por el intendente jefe de la Policía Local de León, Miguel Ángel Llorente Pellitero, que ha mostrado su orgullo hacia la platilla del Cuerpo en León y ha puesto en valor que la prueba sea un programa de convivencia, solidaridad y compañerismo. Además, ha asegurado que los agentes leoneses darán "el do de pecho" y ha confiado en que la cita sea "un éxito para todos".

La presentación del evento también ha contado con la participación de los agentes de la Policía Local de León José María García y Diego Martínez Nicolás, que han destacado el nivel de algunos participantes leoneses y han vaticinado que podrían estar en el podio.