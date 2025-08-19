León Street Music continúa dando voz al talento local leonés con Arrítmika y Áfrika & Bed Compás

LEÓN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos nuevos grupos locales de música pop-rock vuelven a pisar las calles en el León Street Music, con un concierto a cargo de las bandas Arrítmika y Áfrika & Bed Compás, que serán las encargadas de hacer "disfrutar" al público.

El ciclo León Street Music continúa así con su programa estival para llenar de música los barrios de la capital leonesa. Un ciclo enmarcado en el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Asociación Cultural El Gallo de León, que celebra así su penúltima actuación en la ciudad, emplazándose este miércoles 20 de agosto a la calle Duque de Rivas, a partir de las 21.30 horas.

Arrítmika es el "power trío leonés" formado en diciembre de 2023, cuyos integrantes llevan años desarrollándose en distintos y conocidos proyectos. Son Álvaro González (voz y guitarra), Víctor Castro (bajo y coros) y Kike Aztor (batería). Se está construyendo a base de un potente conglomerado de rock, funk, pop, psicodelia e incluso alguna reminiscencia flamenca. Actualmente se encuentran grabando el que será su primer álbum de estudio, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Áfrika & Bed Compass nace en León en el año 2012, influenciado por diferentes estilos musicales. Orientados al soul, pop, swing y bossa nova, con un elegante acabado. Formado por músicos de larga trayectoria y experiencia en actuaciones de toda índole, aportan en el directo energía y buen gusto.

La banda está compuesta por África Sanchiz (voz), Manuel González (piano), Carlos Sánchez (batería y percusión) y Alberto Sanchiz (bajo eléctrico).