León tendrá estudios de Medicina el curso 2026-27 con 80 plazas y el nuevo edificio comenzará a funcionar en 2029

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y la rectora de la Universidad de León, Nuria González, presiden la reunión mantenida entre ambas instituciones para abordar el futuro Grado de Medicina. - EUROPA PRESS

LEÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y la Junta de Castilla y León han reafirmado este lunes el compromiso de que el nuevo Grado de Medicina comience a funcionar el próximo curso académico 2026-2027 con 80 plazas de nuevo ingreso y el primer módulo del nuevo edificio de la Facultad estará listo para el año 2029, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la institución universitaria.

La rectora de la ULE, Nuria González y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han mantenido este lunes una reunión en la capital leonesa en la que se han abordado las cuestiones referentes a la implantación del Grado de Medicina.

Según ha explicado Nuria González, la implantación de esto estudios es una "evolución natural" de una universidad comprometida con la salud, la investigación y el bienestar de las personas y de los animales y responde a una necesidad de formar nuevos profesionales médicos que garanticen el futuro del sistema sanitario.

"Gracias por la confianza depositada en la Universidad de León. Confiar en una universidad pública es apostar por la capacidad del conocimiento para transformar un territorio, por la investigación como base del progreso y por la educación como la mejor inversión de futuro", ha recalcado.

La reunión mantenida confirma el compromiso que se adquirió hace un año entre ambas instituciones, un tiempo en el que, ha continuado la rectora, ha existido un diálogo "constante" con la Junta y un ejercicio de "seriedad, planificación y coordinación" por parte de la ULE para elaborar la memoria académica de dicho Grado.

Desde la ULE se ha abordado este reto, ha asegurado, con "el rigor que merece" un título de estas características. Detrás del documento elaborado para su implantación hay meses de evaluación de recursos y de diseño de un modelo docente "moderno y de calidad" que cumpla "los más altos estándares" académicos y ofrezca una formación de excelencia capaz de responder a las exigencias en el plano educativo y a las necesidades del sistema sanitario del futuro.

UN "MAGNÍFICO TRABAJO"

Por este motivo, tanto la rectora como el presidente de la Junta se mostraron convencidos de que la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) emitirá en diciembre un informe favorable de la memoria de verificación del Grado, tras un "magnífico trabajo" del equipo rectoral, según ha apuntado Mañueco.

Además, Nuria González ha confirmado que, respetando siempre la autonomía universitaria, el Ejecutivo autonómico siga acompañando a la Universidad de León en el proceso para dotarse de los docentes y las infraestructuras necesarios para impartir Medicina y, a su vez, colaborará para que los estudiantes de esta titulación puedan realizar sus prácticas en los centros de Sacyl, algo que posteriormente a confirmado el líder del Gobierno autonómico.

Fernández Mañueco se ha referido a la ULE como una entidad "clave" en el sistema universitario de la Comunidad y ha destacado que ya cuenta con titulaciones de "extraordinario atractivo" y que crece en todos los indicadores del QS World University Rankings. "Ahora impartirá unos estudios de Medicina de calidad y excelencia, con un enfoque innovador y acorde a las necesidades del entorno", ha apostillado.

"UN MOMENTO HISTÓRICO"

Asimismo, ha garantizado que la Junta apoyará firmemente la actividad de la ULE para que siga logrando "importantes hitos de futuro" y ha manifestado que la confirmación de la implantación del Grado de Medicina supone "un momento histórico" para la ULE.

El líder autonómico ha advertido que llegar hasta este punto no ha sido un trabajo fácil y ha felicitado a todo el equipo que lo ha hecho posible con "paso firme" y las ideas "claras". "León contará con estudios de Medicina de calidad y de excelencia", ha reiterado.

INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a las infraestructuras, la rectora ha recordado que la Universidad de León ya trabaja en la adecuación de la Facultad de Ciencias de la Salud para acoger los estudios de Medicina en un primer momento, donde se construye un laboratorio de anatomía dotado con una sala de disección "moderna, práctica y adaptada" a las necesidades de la formación médica actual. Además, ya se realizan los primeros trabajos sobre el terreno en el que se levantará la futura Facultad.

Para el curso académico 2029-2030 está previsto que esté finalizado el primer módulo de la Facultad para albergar los estudiantes de cuarto curso. "La puesta en marcha de estos estudios es una puerta abierta al futuro que nos permitirá atraer talento, retener vocaciones y formar profesionales que servirán con excelencia al sistema sanitario de nuestro territorio y de toda España", ha puntualizado.

Este proyecto, según ha destacado, no pertenece a la Universidad, sino a toda la sociedad leonesa que lo ha defendido, lo ha reivindicado y ahora ve cómo se convierte en una realidad que beneficiará directamente al territorio. "Presidente, sigamos caminando juntos para que este reto se traduzca en oportunidades reales de conocimiento, de progreso y de bienestar para todos", ha finalizado.

3,8 MILLONES

En lo que se refiere a infraestructuras, el Gobierno autonómico dedica, dentro de su marco de colaboración con la Universidad de León, cerca de 3,8 millones de euros entre 2025 y 2026 para sufragar diversas obras en el Campus de Vegazana, en León capital. Además, el próximo año la Junta llevará a cabo actuaciones de carácter prioritario en el Campus de Ponferrada, donde el Colegio Mayor La Tebaida ya está en marcha.

En la reunión técnica mantenida este lunes han participado, además de Mañueco y Nuria González, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; la consejera de Educación, Rocío Lucas; la directora de Universidades e Investigación, Blanca Ares, así como los vicerrectores de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez; Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández y Actividad Académica, Julio Abad.