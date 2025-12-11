León tendrá una nueva pasarela peatonal sobre el Bernesga cuya ejecución comenzará en primavera y supondrá 2 millones

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro), junto al portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino (izquierda) y el ingeniero Alberto Pérez (derecha). - EUROPA PRESS

LEÓN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León contará con una nueva pasarela peatonal sobre el río Bernesga, entre el Puente de los Leones y la pasarela Condesa, cuya licitación se espera para principios de 2026 con el fin de que las obras comiencen en primavera y puedan estar finalizadas antes de las próximas elecciones municipales, una iniciativa que contará con un presupuesto de dos millones de euros.

Así lo ha expresado este martes el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha presentado el proyecto, una iniciativa planteada por la UPL. El acto ha contado con la presencia del portavoz de la formación leonesista en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino y del ingeniero Alberto Pérez.

El regidor leonés ha destacado que esta propuesta da respuesta a la demanda ciudadana derivada de los problemas de movilidad entre las dos márgenes del río y contará con una estructura "singular" en forma de 'ese' que le aportará valor añadido.

En concreto, la nueva calzada tendrá una longitud de 92 metros y una anchura de cinco metros para peatones y ciclistas y forma parte de un itinerario que conectará Guzmán con la plaza de San Marcos.

Por su parte, López Sendino ha agradecido el cumplimiento de la ejecución de este proyecto con cargo a los presupuestos de 2025 planteado por UPL y muy demandado por personas con discapacidad, ya que la actual infraestructura supone un problema de movilidad para este colectivo, por lo que se trata de un proyecto cuya ejecución debe comenzar "cuanto antes".

Alberto Pérez ha desgranado algunos detalles del proyecto, cuyo diseño es "especial", con una pasarela en forma de 'ese' que surge de un concepto más global que incluye un itinerario que parte de Guzmán para conectar con San Marcos.

UN ELEMENTO "CON ALMA"

Esta nueva calzada moduladora del tráfico peatonal y ciclista, además de cruzar el río, permitirá bajar a los paseos de las márgenes del río Bernesga o subir al Paseo de La Condesa. Así, se plantea que no solo sea un "elemento de paso", sino que esté dotado, en cierto modo, de "alma".

Por otra parte, ha explicado que la pasarela sobre el río se ha concebido con una marquesina con el objetivo de que los peatones o ciclistas puedan resguardarse del viento y la lluvia e incluye el uso de cristal como elemento de contención para suavizar su imagen y revalorizar el entorno.