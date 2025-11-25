LEROY MERLIN abre su primera tienda 'showroom' en el centro de Valladolid

La nueva tienda showroom de LEROY MERLIN en el Atrio de Santiago de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Leroy Merlin, compañía dedicada al acondicionamiento del hogar, refuerza su compromiso con los clientes de Castilla y León con la inauguración de su primer 'showroom' en pleno centro de la capital vallisoletana.

El nuevo punto de venta, el segundo de la compañía en la capital vallisoletana, se especializa en el diseño y desarrollo de proyectos a medida de puertas, ventanas, armarios y suelos, para ofrecer soluciones personalizadas con el acompañamiento de asesores especializados en este nuevo establecimiento.

Este 'showroom' de Leroy Merlin se encuentra en el Atrio de Santiago y operará en horario comercial de 10:00h a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, de lunes a sábado.

Con una inversión de casi 75.000 euros en el proyecto, la compañía sigue avanzando en la consolidación de su innovador formato showroom, que combina "proximidad, inspiración y atención personalizada" para garantizar una experiencia de compra adaptada a las necesidades reales de los hogares.

El establecimiento cuenta con cien metros cuadrados de exposición, donde los clientes podrán descubrir las diferentes calidades, acabados y configuraciones de los productos.

"Abrimos este showroom en el centro de Valladolid para responder a las demandas de nuestros clientes y adaptarnos a sus nuevas formas de consumir", ha asegurado el director de la tienda, Zigor Múgica, quien ha precisado que el objetivo es "que los vallisoletanos puedan crear el hogar que desean", y por ello ponen a su disposición "un espacio donde inspirarse, con soluciones personalizadas y asesoramiento especializado".

"Un lugar donde diseñar y dar forma a cada proyecto, reafirmando nuestro vínculo con la ciudad", ha matizado Múgica.

El nuevo showroom del centro de Valladolid refuerza el compromiso de la compañía por estar a menos de 30 minutos de cada hogar en España, y acercar sus servicios a zonas urbanas con una creciente demanda de proyectos para el hogar.

Este punto de venta complementa los servicios y la oferta de productos ya disponibles en la tienda Leroy Merlin ubicada en Río Shopping, el centro comercial más grande de toda la comunidad autónoma.

Con 150 empleados en Valladolid y más de 500 en el conjunto de Castilla y León, la compañía consolida su apuesta por la región a través de la generación de empleo local y de calidad, reafirmando su compromiso con el desarrollo del tejido económico y social.

El nuevo establecimiento se suma a la red de showrooms que la compañía ha inaugurado en los últimos meses, ubicados en Oviedo, Gijón, Bilbao y, recientemente, en pleno centro de Madrid.

Este nuevo formato de tienda se centra en la creación de proyectos a medida y la exposición de materiales que permiten al cliente ver, tocar e imaginar cómo serán los resultados finales.