Leticia García pide al Gobierno legislar "sin generar incertidumbre" y demanda "alivio fiscal" a autónomos como hace CyL

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha reclamado al Gobierno que legisle con "seguridad jurídica" y sin generar "incertidumbre" para autónomos y pymes, al tiempo que le invita a seguir la línea de la Junta de "alivio fiscal".

Así lo ha señalado, momentos antes de inaugurar la jornada de presentación del 'Sello de movilidad segura y sostenible de Castilla y León' que se está desarrollando en Valladolid.

García, a preguntas de los periodistas tras las declaraciones de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en las que rectificaba su propuesta inicial para proponer ahora una congelación en las cuotas de los autónomos que menos cotizan, ha dado la bienvenida "si se produce" a este nuevo escenario, para reprochar la "forma de trabajar" del Gobierno que, a su juicio, "utiliza" a los autónomos y a las pequeñas empresas "como si fuera un ensayo, prueba-error", para lanzar propuestas "que luego retira en función de la alarma que se crea".

"Yo pediría una vez más al Gobierno de España que legisle con seguridad jurídica, que no genere incertidumbre a los autónomos que sufren ya mucho en este momento por culpa de la presión fiscal del Gobierno y que las propuestas deben ir en la línea contraria. No en la línea de subir las cotizaciones, sino todo lo contrario, en la línea de bajar las cotizaciones, de aliviar la presión fiscal de nuestros autónomos, de nuestras pymes que bastante sufren con esa ofensiva fiscal", ha argumentado.

En este sentido, ha contra puesto el modelo de la Junta que viene refrendado en el "proyecto de presupuestos" con una línea de "apoyo" dotada con 30 millones que "buscan aliviar esa presión sobre los autónomos con esa ayuda de 300 euros a autónomos, personas físicas conscientes de estas dificultades por las que pasan".