Leticia García subraya la importancia de fomentar el empleo de personas vulnerables porque es avanzar en cohesión social

La consejera de Industria junto al presidente de Pajarillos Edica en la visita al taller de mecánica. - JCYL

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha visitado este martes las acciones de formación para el empleo que está desarrollando en Valladolid la entidad 'Pajarillos Educa', y ha reconocido "la importancia de la colaboración público-privada" en favor de la empleabilidad de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque es una "fórmula para avanzar en la cohesión social".

García, acompañada del presidente de Pajarillos Educa, Alberto Rodríguez, ha visitado el taller de mecánica que se inició este lunes en el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de la Calle Villabañez, con la participación de 15 jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 25 años, así como el curso de competencias clave en el participan otros 15 adolescentes.

Además, en la sede de la asociación ha visitado y animado a continuar con su formación a las mujeres que participan en los cursos de costura y comercio que promueve la entidad.

El objetivo principal de estos proyectos es mejorar la cualificación profesional y facilitar el acceso al empleo de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como mejorar su formación y darles el "estímulo y el apoyo" necesario para facilitar su inserción laboral y promover su desarrollo personal y profesional.

En este sentido, Leticia García ha aseverado que el empleo "es el instrumento más potente para la cohesión social y la igualdad de oportunidades".

"Si hablamos de cohesión social, el empleo sin duda es una fórmula perfecta para avanzar en cohesión social, en igualdad de oportunidades de fundamentalmente aquellas personas que tienen mayores dificultades de empleabilidad, personas en situación de riesgo de exclusión social que tienen dificultades para acceder al mercado laboral", ha aseverado la consejera de Industria, Comercio y Empleo.

Asimismo, Leticia García ha subrayado la importancia de ka colaboración desde el punto de vista de la incorporación "de todos los recursos humanos al mercado laboral, porque al final se está hablando de dotar de mayor talento, de mayores recursos humanos, de capital humano al mercado laboral" con la incorporando de personas que tienen " dificultades de empleabilidad y que a través de entidades del tercer sector" se consigue "esa inclusión".

En relación al 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, Leticia García ha afirmad qie "el empleo es también una buena fórmula de lograr salir de esos círculos de violencia de género, de violencia machista".

"Por lo tanto, también en el día de hoy es importante poner en valor el empleo como papel de integración y como factor inclusivo en nuestra sociedad", ha enfatizado la consejera.

Durante la visita, la consejera ha recordado el acuerdo firmado recientemente entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y las entidades del Tercer Sector, incluida Pajarillos Educa, que establece un marco de cooperación público-social permanente para aumentar la eficacia en la incorporación de personas desempleadas al mercado laboral, con especial atención a aquellas que pertenecen a colectivos desfavorecidos.

En la misma línea, el ECyL ha reforzado la colaboración con estas entidades y ha destinado este año más de un millón de euros a cofinanciar sus programas de empleo, lo que ha permitido apoyar a un total de 3.680 personas con especiales dificultades de empleabilidad.

Además, se han destinado 5,2 millones de euros a financiar la contratación de desempleados a través de entidades sin ánimo de lucro y 4,8 millones de euros a los programas mixtos de empleo y formación desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, dando empleo a cerca de un millar de personas a través de estos dos programas.