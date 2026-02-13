Se lía a muletazos con muebles y enseres de casa y agrede a su madre tras negarse a darle dinero

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Valladolid - POLICÍA LOCAL - Archivo

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Valladolid ha detenido esta madrugada a un varón de 27 años que, armado con una muleta ortopédica, se ha liado a mamporros con el mobiliario de la vivienda y ha agredido a su madre, de 61 años, después de que ésta se negara a darle dinero, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

La actuación policial se ha producido sobre las 01.00 horas de este viernes en un piso ubicado en la zona de La Victoria, después de que una mujer, con voz susurrante, se pusiera en contacto telefónico con la sala del 092 para pedir auxilio y alertar de que su hijo se había vuelto "loco".

Los agentes han sido recibidos por la denunciante que, llorosa y muy nerviosa, ha explicado que su hijo había sufrido uno más de sus episodios violentos que se vienen repitiendo en el tiempo cada vez que el joven le pide dinero y se encuentra con su negativa. En esta ocasión, el a la postre detenido había zarandeado a su progenitora y la había emprendido a golpes con el mobiliario armado con una muleta.

Al entrar en la vivienda, los funcionarios se han encontrado con numerosos destrozos, tanto de muebles, puertas y hasta de tres televisores. Ha sido al entrar en la habitación del joven cuando los policías han hallado al varón y han localizado la muleta, ya rota, utilizada para causar los referidos daños.

Finalmente, el joven ha sido detenido por delito de violencia doméstica y su madre ha sido evacuada a un centro sanitario debido al estado de nerviosismo en el que se encontraba.