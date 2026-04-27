Una libélula, imagen que formarán las participantes de la 18ª 'Marcha de Mujeres' en homenaje a Titirimundi

Presentación de la 18ª 'Marcha de Mujeres' en homenaje a Titirimundi. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La figura de una libélula, creada por Luis Moro, como homenaje a Titirimundi por su cuadragésimo aniversario, será la imagen que formarán las participantes de la decimoctava Marcha de Mujeres al finalizar la caminata, a los pies del Acueducto.

La Marcha de Mujeres de Segovia celebrará el domingo 3 de mayo su decimoctava edición con el lema 'Mujeres que aman', según han anunciado sus organizadoras en la presentación oficial del evento deportivo y social, que se ha desarrollado con la presencia del alcalde de Segovia, José Mazarías, representantes de la asociación organizadora Amig@s de Segovia y otros cargos institucionales.

El alcalde ha subrayado que Segovia se llenará de "energía, compromiso e ilusión" con motivo de una marcha que, a lo largo de dieciocho años, ha consolidado su condición de "cita ineludible" cuando llega el mes de mayo. Mazarías ha destacado que la iniciativa trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un espacio de encuentro, reivindicación y reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad, y ha apuntado que cada paso del recorrido representa "un símbolo hacia una sociedad más justa" en la que las oportunidades sean compartidas por todos.

Las representantes de Amig@s de Segovia, Josefina Pérez Miguelañez y María José Esteban, han explicado que la edición de este año quiere honrar la fuerza transformadora del amor, poniendo en valor la dedicación y el compromiso que las mujeres aportan a su entorno. Ambas han insistido en que la marcha representa la unión entre mujeres que comparten actividad física en una jornada tan significativa como el Día de la Madre, combinando deporte y solidaridad en un clima de celebración colectiva.

El recorrido, de cinco kilómetros de longitud, partirá a las 11:00 horas desde la Plaza Mayor y atravesará algunos de los enclaves más representativos del centro histórico de Segovia. el trayecto concluirá algo más tarde de las 12.00 horas en la plaza del Azoguejo y la plaza de la Artillería, a los pies del Acueducto, donde se espera que las participantes formen la figura característica que cada año se inmortalizará mediante una fotografía aérea.

En esta decimoctava edición, la figura elegida es una libélula, en homenaje al cuadragésimo aniversario del Festival Internacional de Títeres Titirimundi. El diseño del dibujo ha sido nuevamente obra del artista segoviano Luis Moro, y la realización será efectiva gracias al trabajo del aparejador Agustín González, que señala en el suelo de la plaza las posiciones de las participantes.

La marcha cuenta con el respaldo institucional de la Diputación a través de su marca Alimentos de Segovia. La diputada del área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha valorado el evento como "un referente en el Día de la Madre" que moviliza a mujeres de localidades de toda la provincia. Rodríguez ha recordado que, al finalizar la prueba, todas asl participantes degustarán un bocadillo de jamón elaborado con productos de 'Alimentos de Segovia'.

Según han explicado las organizadoras, las inscripciones pueden formalizarse en el establecimiento Wasabi de la calle San Francisco de Segovia, con una cuota de participación de diez euros. Las camisetas que se entregarán este año han sido diseñadas con la imagen de la edición anterior, también de Luis Moro.

Todo lo recaudado se destinará a diferentes asociaciones y entidades sociales, como en anteriores ediciones. A lo largo de sus dieciocho años de historia, la Marcha de Mujeres de Segovia ha distribuido entre diversas organizaciones más de 177.000 euros, con 16.000 euros en el año 2025, por ejemplo.

A la presentación también ha asistido la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios del Ayuntamiento de Segovia, Azucena Suárez.