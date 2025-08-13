En libertad con cargos dos individuos que intentaron agredir a policías cuando les iban a identificar

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos varones se encuentran en libertad con cargos después de fueran detenidos al intentar agredir a dos agentes de la Policía Nacional que procedían a identificarles tras una discusión con una mujer.

Los hechos se produjeron en la madrugada de ayer martes, a las 3.00 horas, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a la calle Piedad, donde se estaba produciendo una discusión entre tres individuos que generaba alteraciones del orden público y presentaba riesgo de derivar en una situación violenta.

A su llegada al lugar, los agentes observaron a dos hombres y una mujer en actitud claramente exaltada, profiriendo gritos y realizando gestos agresivos entre sí, lo que estaba causando alarma entre los viandantes. Ante la posibilidad de que la situación escalara en gravedad, se solicitó apoyo policial inmediato, personándose en el lugar otro indicativo de Policía Nacional, señala la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

Durante la intervención, uno de los individuos, se negó reiteradamente a facilitar su documentación personal para su identificación, desobedeciendo las indicaciones verbales del agente actuante. El sujeto adoptó una actitud desafiante, elevando el tono de voz y realizando gestos hostiles, llegando a aproximarse de forma súbita y violenta al agente con la intención de agredirle. El funcionario logró inmovilizarlo para evitar el impacto.

Simultáneamente, el segundo individuo, amigo del primero y presente en el lugar, intentó acometer contra los agentes, levantando el puño con actitud agresiva y violenta. Ante el riesgo grave para la integridad física de los agentes, otro funcionario procedió a su inmovilización.

Una vez reducidos y asegurados ambos individuos, se procedió a su detención por un delito de atentado a agente de la autoridad. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad.

Los detenidos fueron puestos en libertad tras pasar a disposición de la autoridad judicial.