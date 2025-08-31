En libertad dos varones que participaron en una reyerta con arma blanca en Medina del Campo (Valladolid)

Archivo - Zaragoza.-Sucesos.-Detenida una mujer que empleaba el carrito de su bebé para traficar con speed en el Gancho - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos varones se encuentran en libertad con cargos después de participar en una reyerta con arma blanca esta madrugada en Medina del Campo (Valladolid).

Los dos hombres se enfrenta a presuntos delitos de lesiones, uno de ellos, y otro por un delito de atentado contra agente de la autoridad y otro de lesiones, informa la Subdelegación de Gobierno a través de un comunicado.

Los hechos se produjeron esta madrugada cuando agentes de una dotación de UPR (Unidad de Prevención y Reacción) de Policía Nacional, intervinieron ante el aviso de que se estaba produciendo una reyerta entre varias personas junto a la disco movida de la Ronda de Santa Ana.

Allí encontraron a unas seis personas golpeándose que hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes, viéndose estos obligados a utilizar la fuerza mínima indispensable para separar a las partes e identificarlos.

Al parecer una discusión de índole particular había originado la pelea, en la que uno de los implicados llegó a esgrimir una navaja, con la que ocasionó un corte en la mano a otro varón, el cual manifestó a los agentes su intención de denunciar los hechos.

La víctima de la agresión fue trasladada al Hospital Comarcal por una ambulancia comisionada al lugar, para ser atendida de la herida en la mano.

Los agentes procedieron a la detención del individuo que esgrimió la navaja, la cual todavía llevaba entre sus ropas -y fue intervenida- como presunto autor de un delito de lesiones.

Mientras tanto otro varón quien, según los testigos presenciales, también había golpeado a la víctima propinándole numerosos puñetazos, pretendía constantemente seguir con la agresión hacia las otras personas aún en presencia de los agentes.

Este individuo se mostró violento ante los policías, y durante la intervención arremetió contra uno de los agentes propinándole un empujón, por lo que finalmente tuvo que ser reducido por varios policías, ya que no atendía las indicaciones de los actuantes. Vistos los hechos se procedió a su detención como presunto autor de un delito de lesiones y otro de atentado contra agente de la autoridad.

Tras identificar al resto de las personas implicadas en la pelea, se ha procedido al traslado de los detenidos, el primero de ellos al Hospital Comarcal, y el segundo a dependencias policiales.

El detenido trasladado al Hospital presentaba un corte que al parecer se ocasionó el mismo con la navaja en la muñeca izquierda, que fue tratado por los servicios sanitarios sin que revistiese gravedad.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.