En libertad tras poner un machete en el cuello de su compañera de piso y amenazarla de muerte en Valladolid

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra en libertad con cargos después de amenazar de muerte a una mujer con la que compartí piso y a la que puso un cuchillo en el cuello.

Los hechos se produjeron el pasado sábado, después de que la víctima llamara a la Policía Nacional para relatarles que le habían expulsado de la vivienda en la que residía y había sido amenazada de muerte por su compañero, que permanecía en el interior del domicilio situado en la Avenida de Burgos, según informan desde la Comisaría Provincial.

La mujer relató que el agresor le colocó el arma en el cuello, advirtiéndole de que la iba a matar, motivo por el que abandonó el domicilio y solicitó la intervención policial.

Asimismo, la víctima informó a los agentes de que en días anteriores había sido amenazada con un machete de grandes dimensiones, protegido por una funda marrón, que el detenido mantenía oculto sobre un armario.

Los agentes de Policía Nacional se entrevistaron con el agresor, quien reconoció convivir con la víctima, en calidad de acogida desde hace aproximadamente un año, y alegó problemas constantes de convivencia.

En el registro de la vivienda, los agentes localizaron un puñal de 22 centímetros de longitud y un machete de 68 centímetros de longitud (55 centímetros de hoja), con una funda marrón de piel. Ambas armas fueron intervenidas.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de amenazas y se dio traslado del varón a dependencias policiales donde se continuó con las diligencias de investigación. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial una vez finalizado el atestado policial y ésta decretó su libertad.