El Liceo de Salamanca acoge el próximo martes un recital poético en homenaje a Carmen Martín Gaite

Cartel con el recital poético en homenaje a la escritora Carmen MartÍn Gaite. - TEATRO LICEO DE SALAMANCA

SALAMANCA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Liceo Teatro Liceo de Salamanca acoge el próximo martes un recital poético en homenaje a Carmen Martín Gaite, acto organizado por el Ayuntamiento de la capital charra y la Asociación poético-musical Homero, coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de la escritora salmantina.

Los poetas que participan en este acto recitarán poemas escritos por ellos y dedicados a la memoria y recuerdo de la escritora salmantina. Está prevista la participación de todos los integrantes de esta asociación: Manuel Méndez, Adela Villoria, Benito González, Concepción Guinaldo, Francisco Antonio Martín, Leonor Martín y Manuel Velasco. Además, participarán, como poetas invitados Elena Díaz Santana, Mónica Velasco Martín y Armando Manrique Cerrato.

Los asistentes podrán llevarse una publicación en la que se recogen todos los poemas escritos y dedicados a la escritora salmantina.

El recital dará comienzo a las ocho de la tarde con entrada es libre hasta completar el aforo