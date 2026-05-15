La licitación de la Red de Calor de León se publicará el lunes día 18 con una inversión de 50 millones de euros

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones (izquierda), junto al alcalde de León, José Antonio Diez, en la presentación de la Red de Calor Sostenible de León en 2022. - AYTO LEÓN - Archivo

LEÓN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado que el próximo lunes día 18 se publicará en el Boletín Oficial de la Unión Europea y en la Plataforma de Contratación la licitación por 50 millones de euros de la estación de generación y de la primera fase de tuberías de la Red de Calor de León.

El consejero ha avanzado esta información al ser preguntado por la denuncia presentada por Ecologistas en Acción ante el Seprona contra los responsables de la 'UTE Red de Calor' por la ejecución de obras de la central de biomasa y Red de Calor de León, "presuntamente ilícitas", consistentes en movimiento de tierras en terrenos situados entre el cementerio de León y el río Bernesga (Soto de Santa Olaja del barrio de Puente Castro) y los desbroces en el cauce y zona de policía del río Torío.

Suárez-Quiñones ha negado conocer dicha demanda más allá de lo que ha visto en los medios de comunicación y ha incidido en que la intención de la Junta es, tanto en Ponferrada como en León, que las redes de calor supongan un beneficio.

"Hay quien no está de acuerdo, no entendemos por qué no está de acuerdo y por tanto pues nos veremos en los tribunales. Y nosotros seguimos avanzando. Hemos venido ganando todas estas demandas, pues seguiremos confiando que las sigamos ganando", ha apostillado en referencia a las diferentes denuncias presentadas por las redes de calor tanto en Ponferrada como en la capital leonesa.

El consejero se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha asistido este viernes a la entrega de puntos limpios móviles a los ayuntamientos de Ponferrada y Bembibre.