Licitada por 600.000 euros la segunda fase de la adaptación de espacios del Antiguo Palacio Provincial de Zamora - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el gasto y el expediente de contratación para la ejecución de la segunda fase del proyecto de adaptación de espacios del Antiguo Palacio Provincial de Zamora para su uso como salas de exposición al público, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 599.934,34 euros y supone un nuevo paso en la recuperación integral del histórico inmueble para su apertura a la ciudadanía.

La contratación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, acordándose igualmente la apertura del procedimiento de adjudicación y la publicación de la licitación en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 599.934,34 euros, IVA incluido, de los que 495.813,50 euros corresponden al presupuesto de ejecución y 104.120,84 euros al IVA, y será financiada íntegramente con fondos propios de la Diputación Provincial consignados en el presupuesto de 2026.

Con esta segunda fase, la institución provincial avanza en su objetivo de convertir el Antiguo Palacio Provincial de la Calle Ramos Carrión en un espacio cultural de referencia para la ciudad y la provincia, recuperando y poniendo en valor un edificio histórico para su disfrute por parte de ciudadanos y visitantes.

El proyecto contempla la transformación de la antigua sala de recaudación en una moderna sala de exposiciones temporales, preparada para albergar tanto muestras procedentes de los fondos de la propia Institución Provincial como exposiciones itinerantes de alto nivel, ha detallado la Diputación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Para ello, el espacio será dotado de todos los requisitos técnicos exigidos por este tipo de instalaciones culturales, incorporando un sistema específico de climatización para garantizar la adecuada conservación de las obras; iluminación técnica adaptada a espacios expositivos; sistemas de seguridad y videovigilancia, renovación completa de la instalación eléctrica y espacios técnicos necesarios para el correcto funcionamiento del edificio.

ESTUDIO SOBRE LOS JUEGOS TRADICIONALES

Por otra parte, la Diputación de Zamora mantiene el impulso de la labor de conservación y difusión del patrimonio etnográfico de la provincia con la publicación de un nuevo volumen de la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana (BCTZ), colección editada por Editorial Semuret y que alcanza ya su número 55.

La nueva obra, titulada 'Los juegos de mis mayores en Requejo de Sanabria', de María José Álvarez Barrio, se presenta como una valiosa aportación al estudio de la cultura tradicional zamorana al abordar un ámbito hasta ahora inédito dentro de la colección: los juegos populares infantiles y las formas de ocio de mediados del siglo XX.

Con una edición de 500 ejemplares, el libro recoge el resultado de una rigurosa investigación de campo desarrollada en la localidad de Requejo de Sanabria, en el noroeste de la provincia de Zamora.

Alejada de pretender ser un catálogo exhaustivo de los juegos tradicionales, la publicación ofrece un recorrido cercano y profundamente humano por aquellos entretenimientos que formaron parte de la infancia de varias generaciones de vecinos del municipio.

La obra pone el foco en los momentos de ocio y convivencia que compartían los niños y niñas de la época, complementando así otros estudios publicados en la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana dedicados al ciclo festivo, como los volúmenes La Fiesta en la Cultura Tradicional I y II., correspondientes a los números 31 y 33 de la colección que lidera la Diputación Provincial de Zamora.

Uno de los aspectos más innovadores del libro es la incorporación de códigos QR que permiten acceder a vídeos en los que los propios informantes reproducen los juegos que practicaban durante su infancia.

Un recurso que convierte la publicación en una experiencia interactiva que acerca al lector a un patrimonio inmaterial vivo, conservando no solo la descripción de los juegos, sino también su ejecución y el testimonio directo de sus protagonistas.