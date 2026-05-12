Licitada por 780.000 euros la construcción de los edificios del nuevo Distrito Empresarial Tecnológico de Salamanca

SALAMANCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de Somacyl, ha licitado por 780.000 euros la contratación de la redacción de anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, y asistencia técnica a la dirección de obra para la construcción de los edificios que conformarán el nuevo Distrito Empresarial Tecnológico de Salamanca.

Esta actuación afecta a la parcela M4, ubicada en el ámbito SUNC 52 'Sendero de las Cregas', ubicada en la calle Julita Ramos de la capital salmantina.

La actuación se integra en la estrategia conjunta de la Junta, el Ayuntamiento y la Universidad para impulsar un ecosistema de innovación y emprendimiento en Salamanca. Esta estrategia busca coordinar y fortalecer el ecosistema emprendedor local, y evitar la fuga de jóvenes cualificados así como generaroportunidades empresariales mediante la creación de nuevas infraestructuras y espacios especializados orientados a la innovación, la inteligencia artificial, la biotecnología y el emprendimiento tecnológico.

El desarrollo del nuevo Distrito Empresarial Tecnológico se inscribe en el segundo protocolo suscrito por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el Ayuntamiento, la Diputación y la USAL para ampliar y reforzar el impulso del proyecto de Salamanca y su entorno.

La financiación de esta actuación concreta corresponde a la Administración autonómica -que invertirá 25,7 millones de euros, partida que engloba los 781.419 euros de la licitación para servicios de consultoría, publicada este martes en la Plataforma de Contratación del Estado- y al Ayuntamiento -que aporta algo más de 11 millones de euros-.

La parcela M4 constituye una pieza clave en este proceso de transformación urbana y económica y actualmente, en proceso urbanístico para su uso como equipamiento público, su desarrollo permitirá materializar parte del Distrito Empresarial Tecnológico alineado con los objetivos de crecimiento económico, retención de talento e impulso empresarial.

Se espera que la propuesta arquitectónica resultante aporte una imagen vanguardista, contemporánea y pionera en la ciudad y el diseño deberá concebirse como un "hito urbano" reconocible, alineado con la ambición de situar a Salamanca a la vanguardia nacional en innovación, tecnología y emprendimiento.

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN.

El distrito se plantea en dos fases, la fase 1 contempla el edificio Tecnológico- Empresarial de la Junta y la fase 2, el edificio Polivalente de la USAL. La disposición del volumen edificatorio se extiende en las plantas baja, semisótano y/o sótano común a los edificios y otros volúmenes donde se distribuyan las estancias específicas de cada edificio específico.