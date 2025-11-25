Licitados por 12,5 millones el suministro de balasto para segunda vía de la alta velocidad Medina del Campo-Zamora

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 12,5 millones (IVA incluido), a través de Adif, el suministro de balasto para el montaje de la segunda vía en el tramo Medina del Campo (Valladolid)-Bifurcación Coreses (Zamora) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Galicia.

El contrato comprende el suministro de 392.000 toneladas de este elemento de vía ferroviaria, que es la capa de grava triturada sobre la que se asientan las traviesas. Con esta licitación, ya estarían en fase de contratación todos los materiales necesarios para instalar la segunda vía en este tramo de 66 kilómetros de alta velocidad, actualmente en vía única, señala el Ministerio.

El Ministerio ha emprendido los trabajos de despliegue de una segunda vía en el trazado entre Medina del Campo (Valladolid) y Coreses (Zamora) "para reforzar la capacidad y operatividad del corredor noroeste de alta velocidad, de forma que siga respondiendo al aumento de tráfico y de viajeros".