Los líderes nacionales acompañan a los candidatos en los cierres de campaña en CyL que coinciden en Valladolid

Archivo - 1. Pedro Sánchez Y Carlos Martínez (Firma: EP). 2. Alberto Núñez Feijóo Y Alfonso Fernández Mañueco (EP). 3. Santiago Abascal Y Carlos Pollán (Vox). 4. Ione Bellarra Y Miguel Ángel Llamas (EP). 5. Juan Gascón Y Enrique Santiago (IU). - EUROPA PRESS - VOX- IU - Archivo

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los líderes nacionales de los principales partidos que concurren a las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León respaldarán este viernes, día 13, a sus respectivos candidatos en los cierres de campaña que coincidirán en Valladolid capital.

Así, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al candidato socialista, Carlos Martínez, en el último acto de la campaña electoral que tendrá lugar a las 18.00 horas de nuevo en la Cúpula del Milenio y que contará con la presencia también del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Pedro Sánchez acompañó a Carlos Martínez al inicio de la campaña en un mitin conjunto celebrado en Burgos el pasado jueves día 26 de febrero, seis horas antes del pistoletazo de salida a los 15 días en los que se puede pedir el voto. Sánchez y Martínez compartieron otro mitin en Soria el pasado día 7, el segundo sábado de campaña.

El Partido Popular volverá a la Feria de Valladolid para poner el broche final a la campaña electoral en un acto en el que el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, volverá a estar arropado desde las 19.00 horas por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, con el que sólo ha coincidido en un mitin el primer sábado de campaña --el 28 de febrero en Ávila-- ya que ambos han realizado caravanas por separado.

No obstante, tras los grandes actos de partido en Valladolid tanto Alfonso Fernández Mañueco como Carlos Martínez concluirán la jornada en Salamanca, el primero, y en Soria, el segundo, las circunscripciones por las que se presentan.

Por su parte, Vox celebrará el "gran acto de fin de campaña" a partir de las 19.30 horas en la Plaza Zorrilla de Valladolid en el que volverán a compartir mitin el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, como ha ocurrido otras doce veces desde el inicio de la campaña en la que han compartido también visitas por la mañana a distintos puntos de la geografía autonómica.

Y en estas elecciones en las que IU y Podemos concurren por separado --en 2022 se presentaron juntos como 'Unidas Podemos'--, las dos formaciones han vuelto a elegir Valladolid para cerrar la etapa electoral, como ya ocurrió el pasado sábado cuando ambas coaliciones celebraron los actos centrales de la campaña.

Los 'morados' han elegido el Centro Cívico Esgueva para cerrar la campaña en un acto que comenzará a las 18.00 horas. El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, volverá a estar arropado por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con la que ha coincidido en tres ocasiones para pedir el voto desde el pasado 27 de febrero.

Belarra acompañó a Miguel Ángel Llamas el lunes 2 de marzo en la presentación del camión de 'Demoliciones Mañueco' que ha recorrido las calles de la Castilla y León, en el acto central de campaña el sábado 7 y el miércoles 11.

Por su parte, la coalición 'En Común' --IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo-- celebrará el acto final de campaña a las 19.00 horas en la caseta ubicada en la calle Santiago con presencia en este caso del secretario General del Partido Comunista y diputado, Enrique Santiago.

El candidato a la Junta, Juan Gascón, ha estado arropado en la campaña por distintos líderes de las formaciones de esta candidatura coral, entre ellos el coordinador de IU, Antonio Maíllo; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la coordinadora del movimiento Sumar, Lara Hernández, el sábado 7; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el miércoles 11, y los titulares de Cultura, Ernest Urtasun, y de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el 4 y el 12, respectivamente.



