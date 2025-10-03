La 'Liga UEMC Junior' reunirá a más de 360 jóvenes talentos de 24 equipos de baloncesto de CyL

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Federación de Baloncesto de Castilla y León (FBCyL) impulsan la 'Liga UEMC Junior', que reunirá a más de 360 jóvenes talentos de 24 equipos de baloncesto de la Comunidad.

La competición se ha presentado en un acto en el Campus de la UEMC, en el que se ha firmado el acuerdo ante la presencia de representantes de los 24 equipos participantes, doce masculinos y doce femeninos, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta edición, la competición movilizará a 360 jugadores, 180 chicos y 180 chicas, y 72 técnicos, con lo que se suma más de 430 participantes de siete provincias de Castilla y León. Los equipos campeones y subcampeones, tanto en la categoría masculina como femenina, obtendrán el derecho a representar a la Comunidad en el Campeonato de España de Clubes.

El acto de presentación comenzó con la firma del convenio de colaboración entre el consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela Mateos, y el presidente de la FBCyL, Óscar Castañeda, ante los capitanes de todos los equipos.

Durante el acto de presentación, el consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela Mateos, ha destacado que el convenio firmado "representa mucho más que una colaboración institucional", ya que "es un compromiso con el deporte, con la juventud y con el futuro de esta región".

"Que llevéis el nombre de nuestra Universidad es, para nosotros, mucho más que una cuestión de imagen, es una forma de decir que creemos en vosotros", ha añadido, para subrayar el doble objetivo de la iniciativa: "Creemos en el deporte como herramienta educativa, para lo que apoyamos al deporte profesional, pero no nos olvidamos de las bases".

También ha explicado que en el marco del evento se incluye una línea de apoyo académico con bonificaciones para los jugadores con los mejores expedientes que elijan estudiar en la UEMC, "porque el talento deportivo y académico deben caminar juntos".

"El verdadero triunfo no está solo en levantar el trofeo, sino en la constancia y el compañerismo", ha agregado, al tiempo que ha animado a los participantes a "disfrutar cada partido y, sobre todo, a seguir soñando en grande".

Por su parte, el presidente de la FBCyL, Óscar Castañeda, ha agradecido el compromiso de la UEMC y ha recalcado la importancia de este apoyo para el desarrollo del baloncesto base. "Será difícil encontrar una alianza donde confluyan de forma tan clara los objetivos, y donde los valores en los que se sustenta sean tan firmemente compartidos", ha incidido.

EQUIPOS

En la categoría masculina participarán el San Pablo Burgos, CBC Valladolid, CD Maristas Palencia, CVD Leonesa - Colegio Leonés, CB La Flecha, CB Avenida Salamanca, CB Tizona Burgos, CD Base Segovia, CD San Agustín Valladolid, CD Reino de León, CB Zamora y Basket Pisones Burgos.

Por su parte, los equipos de la categoría femenina serán Baloncesto Femenino León, CD San Isidro Valladolid, CB Babieca Burgos, Lioness Basketball, CB Ponce Valladolid, Baloncesto Femenino Burgos, Baloncesto Arelsa Salamanca, CB Villamuriel, CD Maristas Palencia, CB Avenida Salamanca, CD Lourdes Valladolid y CB Santa Marta.