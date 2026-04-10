La Lista de Espera de Dependencia en CyL se sitúa en 200 personas, la segunda con mejores números por detrás de Aragón

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 200 personas con derecho a prestación se encuentra, en estos momentos, a la espera de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), la segunda autonomía con mejores datos al respecto y solo superada por Aragón, con 87.

Así se desprende de los datos publicados este viernes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 correspondientes a este primer trimestre de 2026 y que contabilizan un total de 160.682 solicitudes tramitadas, la quinta con mayores números, por detrás de Andalucía, con 469.701, Cataluña (423.410), Madrid (282.861) y Comunidad Valenciana (239.221).

En este contexto, la variación anual es del 0,1 por ciento en la Comunidad por el 7,3 del conjunto de la nación. Además, el tiempo medio de resolución de peticiones se situó en marzo en 116 días, muy por debajo de la media nacional, donde la espera alcanza los 329 días.

En cuanto a las prestaciones, en Castilla y León, la media es de 128,7 euros para usuarios de grado I, 216 euros para grado II y 297,8 euros para el III, en el caso de prestaciones de cuidados familiares.