La lista de espera quirúrgica sube un 30% y la demora media se sitúa en 94 días

Actualizado 15/01/2020 15:14:54 CET

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica estructural en Castilla y León ha subido en 6.739 personas en 2019, hasta las 29.263 personas, lo que supone un 29,91 por ciento más que el año anterior, mientras que la demora media se ha incrementado hasta los 94 días, 29 más que en 2018.

En el último trimestre, el número de personas que se encontraban en lista de espera quirúrgica estructural se incrementó en 2.039 personas, un 7,48 por ciento (desde las 27.224).

Así lo ponen de manifiesto los datos presentados en rueda de prensa por el gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel; el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero; y el director general de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, José Ramón Garmendia.

Manuel Mitadiel ha atribuido la subida de las listas de espera a cierta disminución de la actividad, cuyas causas se verán cuando se cuente con los datos de actividad a finales de este mes; problemas de carácter estructural como la falta de quirófanos en algunos casos, de anestesistas en otros o la realización de procesos más complejos, entre otros.

El gerente de Sacyl ha explicado que la lista de espera estructural supone el 83 por ciento de la total quirúrgica (que incluye pacientes en espera por causas no atribuibles a la organización sanitaria), un diez por ciento más, de manera que se tiene una foto "más real" de lo que está pasando en sanidad.

Con estos datos y a la espera de que se conozcan los datos de actividad, Manuel mitadiel ha señalado que el objetivo prioritario para este año será, más que el número de pacientes en espera, sus demoras, algo "básico".

Para ello, ha adelantado que se mejorará la utilización de los recursos porque hay una posibilidad "grande" de mejora y ha concretado que hay que "hacer frente a dos cuellos de botella" como son la falta de profesionales, mediante su captación, y la falta de quirófanos, algo más complejo, aunque en algunos casos tendrá solución como la puesta en marcha de un mayor número en Salamanca o su utilización por las tardes en otros casos.

AÑO "PERDIDO"

En este contexto, Manuel Mitadiel considera que 2019 ha sido un "año perdido", pero hasta que no se cuente con los datos de actividad no se podrá hacer un análisis "serio" de lo que ha ocurrido con las listas de espera en cada hospital, aunque ha señalado que por un lado los responsables han podido ser quienes controlaban estas cuestiones y no lo han hecho pero también las limitaciones "objetivas".

Sin embargo, ha asegurado que prefiere no centrarse en buscar la culpabilidad y sí la solución a los problemas, a lo que ha añadido que tampoco se puede ignorar que en todo esto han podido influir los relevos en los equipos directivos.

Además, ha criticado que en junio, cuando entró el nuevo Gobierno autonómico, todos los créditos para conciertos estaban "comprometidos", por lo que tiene la "sensación" de que el equipo anterior tenía la filosofía de que "el que venga detrás que arree".

Por su parte, Montero ha señalado que para lograr el objetivo de reducir las demoras se seguirá trabajando porque se cuenta con la "receta" y la "estrategia" como es el Plan Perycles, que se actualiza para extenderse a las consultas y a las pruebas diagnósticas.