Las llamas afectaron a 42 hectáreas, casi todas de matorral, en el incendio de Caboalles de Abajo (León)

Columna de humo provocada por un incendio en Caboalles de Abajo.
Columna de humo provocada por un incendio en Caboalles de Abajo. - Fernando Otero - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 15 agosto 2026 10:44
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   LEÓN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El incendio de Caboalles de Abajo (León), que llegó a estar en Índice de Gravedad (IGR) 2, ha afectado a un total de 42 hectáreas, según informa la Junta a través de sus canales de difusión.

   De las 42 hectáreas calcinadas por las llamas, siete fueron arboladas, 30 de matorral y cinco de pasto, reflejan los datos consultados por Europa Press.

   El incendio, de carácter intencionado, se produjo el pasado jueves y se dio por estabilizado en la mañana del viernes. Actualmente se encuentra en IGR 0.

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