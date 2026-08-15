Las llamas afectaron a 42 hectáreas, casi todas de matorral, en el incendio de Caboalles de Abajo (León)

Columna de humo provocada por un incendio en Caboalles de Abajo. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Caboalles de Abajo (León), que llegó a estar en Índice de Gravedad (IGR) 2, ha afectado a un total de 42 hectáreas, según informa la Junta a través de sus canales de difusión.

De las 42 hectáreas calcinadas por las llamas, siete fueron arboladas, 30 de matorral y cinco de pasto, reflejan los datos consultados por Europa Press.

El incendio, de carácter intencionado, se produjo el pasado jueves y se dio por estabilizado en la mañana del viernes. Actualmente se encuentra en IGR 0.