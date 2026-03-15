Llamas asume la "responsabilidad" del "nefasto resultado" de Podemos y llama una "reflexión colectiva"

(I-D) La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero; el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante el acto de cierre de campaña. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos - Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha asumido la "responsabilidad total" del "nefasto resultado" de su candidatura en las elecciones de este domingo, en las que no ha obtenido escaño, y ha llamado a una "reflexión colectiva".

"El resultado es inapelable, es negativo, no se puede valorar de otra manera", ha reconocido Llamas en declaraciones en Merendalia, en Valladolid, donde ha acudido para la noche electoral tras la jornada de votaciones de este 15 de marzo.

En este sentido, ha asegurado que ha "tenido muchísima implicación en los ejes y la estrategia" de la campaña de Podemos - Alianza Verde, por lo que ha asumido "en primera persona" el "desastre" de los resultados.

Así, ha pedido "disculpas por los errores que seguro" ha "cometido" y ha llamado a hacer una "reflexión colectiva", así como personal, para "analizar qué ha pasado". "Creo que en estos casos es necesario hacer balance, hacer autocrítica, hacer un análisis riguroso, para intentar mejorar", ha apostillado.

Llamas, quien confía en que Podemos se va a recuperar y "volver más fuerte" tras estos resultados, ha recordado, asimismo, que ya señaló que era un "error" no alcanzar una alianza de izquierdas, pues no logró acuerdo con IU, Sumar y Verdes-Equo, que se presentaron por su cuenta y tampoco han obtenido escaño.

Igualmente, ha señalado que el "voto útil" no es "bueno nunca en democracia" y ha apuntado que él siempre ha pedido el apoyo "al mejor proyecto político", al tiempo que ha indicado que él ha intentado "dignificar la política".

Sobre el global de los resultados, ante la posibilidad del PP, primera fuerza, de pactar con Vox, ha lamentado que se refleja un "escenario de continuidad" a los "40 años" de gobierno de la derecha en la Comunidad. "¿Por qué ganan las derechas de manera reiterada? Creo que esa pregunta hay que analizarla con cierta profundidad y es importante que la gente se la haga", ha aseverado Llamas.

