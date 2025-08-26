Lluvias y tormentas pondrán en aviso amarillo a Soria este miércoles

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SORIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lluvias y tormentas pondrán en aviso amarillo (riesgo) a la provincia de Soria este miércoles, 27 de agosto, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la Ibérica, la Meseta y el Sistema Central de Soria tendrán activo este aviso desde las 12.00 horas hasta el final de la jornada, en la que en Castilla y León se prevé una mañana con intervalos de nubes bajas en el tercio norte y nubosidad alta en el resto.

Por la tarde aumentará la nubosidad con nubes medias y de evolución, lo que dará lugar, posteriormente, a probabilidad de lluvias y chubascos, en el extremo norte y este, donde podrán ir acompañados de tormenta, preferentemente en la Ibérica.

Las temperaturas, por su parte, bajarán, de forma más acusada en las máximas, con una reducción que podrá ser notable en zonas del oeste.

Asimismo, este miércoles predominará el viento de componente norte y noreste en el extremo norte, y del suroeste y oeste en el resto, flojo con algún intervalo moderado.