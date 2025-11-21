Lobo reconoce que la IA está cambiando las relaciones laborales pero cree que el progreso "no puede ir contra la mayoría

PALENCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de UGT, Óscar Lobo ha asegurado que la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral ya está impactando de lleno en las vidas de las personas y cambiando la organización de las relaciones laborales, pero ha dejado claro que el Diálogo Social y la negociación colectiva son las "herramientas" para garantizar los derechos sociales.

"El progreso no puede ir en contra de la mayoría de la gente y el binomio Inteligencia Artificial, al que ya nos hemos acostumbrado, aúna dos conceptos que maridan mal porque el algoritmo no es algo neutro" ha apuntado Lobo durante su intervención en la capital palentina en una jornada sobre 'Transformación digital y nuevas cualificaciones profesionales', organizada por el sindicato.

UGT Castilla y León ha celebrado este encuentro para abordar los nuevos retos a los que se enfrenta el ámbito laboral relacionados con la digitalización, las nuevas competencias profesionales, la extensión profesional del uso de la IA y los riesgos psicosociales derivados de hiperconexión digital en el trabajo.

Durante su intervención, Óscar Lobo ha insistido en que la generación de la riqueza gracias a la tecnología "no debe ir en contra de los trabajadores" porque el progreso tecnológico es algo que forma parte de la historia a lo que ha añadido que desde el sindicalismo, "se ha protegido los derechos de las personas se ha adaptado a las nuevas realidades".

Asimismo, el responsable autonómico de UGT ha efirmado que si la IA mejora la productividad, "también debe reducir el tiempo de trabajo", una lucha que no van "a abandonar".

En este sentido, desde el sindicato han señalado que en Castilla y León, el salario medio está diez puntos por debajo de la media nacional, pese a trabajar dos días más de media. "Estamos en el furgón de cola, solo superados por Murcia", ha apostillado Óscar Lobo.

El secretario general de UGT ha insistido en que el sindicato no solo representa a los trabajadores en el centro de trabajo, y considera que la legitimidad que otorgan las urnas en los centros de trabajo, "también legitima a los representantes sindicales para negociar cómo afecta a nuestras vidas la tecnología".

Finalmente ha concluido que la IA no debe servir para destruir empleos ni mermar los derechos de los trabajadores y ha recordado que la Negociación Colectiva y el Diálogo Social "son las herramientas para garantizar los derechos sociales y el respeto a las personas trabajadoras frente a una realidad que ha venido para quedarse".