Lobo (UGT) lamenta un mal inicio del curso en CyL y urge a la Junta a concertar en materia económica y de vivienda .

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha lamentado que el curso político y laboral "empieza de mala manera "para el bolsillo de los trabajadores de la comunidad autonómica y ha urgido al Gobierno regional a iniciar un proceso de concertación de manera urgente para abordar la situación económica y, sobre todo, el problema de la vivienda.

En declaraciones previas a la celebración del Comité Autonómico del sindicato, máximo órgano de la organización sindical entre congresos, el líder regional de UGT ha advertido de que la inflación en la comunidad autonómica ha superado la media nacional en el mes de agosto, al situarse en el 4,7 por ciento, un incremento, ha apostillado, por el encarecimiento de los combustibles y el aumento de los gastos asociados al alquiler y la vivienda.

Sobre el encarecimiento de los combustibles, Lobo ha recordado que llevamos siete meses en el ámbito internacional con un conflicto en Oriente Medio fruto de los caprichos y los deseos de la administración de la Casa Blanca y "no hay que olvidar que sus amigos y sus aliados están actualmente en el Gobierno de Castilla y León".

Sobre el otro capítulo que ha motivado ese incremento del IPC, Lobo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha instado a la Administración autonómica a dejar de "mirar para otro lado" y sentarse en el marco del Diálogo Social para concertar en materia de vivienda con medidas específicas pero también aplicando la ley estatal para declarar zonas tensionadas la mayoría de las ciudades de la región con el fin de frenar el precio del alquiler, aunque también ha alertado del impacto de la subida del Euríbor en las hipotecas, con una previsión de su encarecimiento, como mínimo, de 1.000 euros este año.

En el ámbito macroeconómico, el líder sindical ha denunciado que, pese a que la economía de Castilla y León ha crecido un 2,9 por ciento más que la media nacional gracias a la industria manufacturera y los servicios, este incremento "no solo no llega a los trabajadores sino que tampoco se nota en cuanto a la mejora de los servicios públicos", sin olvidar que la región "parte de condiciones salariales y laborales más precarias que el resto del país, con un salario medio un 11 por ciento inferior, más contratación temporal y una parte importante de la negociación colectiva bloqueada que impide incrementos a más de 150.000 empleados".

"Con lo cual, mal inicio del curso para el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras de Castilla y León y esto sí que es una verdadera prioridad para el movimiento sindical, para este sindicato y debe ser una prioridad también para el Gobierno de la Junta de Castilla y León, al que no escucho hablar nada de los problemas reales de los trabajadores y las trabajadoras de Castilla y León", ha recriminado Lobo.

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES, UNA "MAGNÍFICA NOTICIA"

Por otra parte, Lobo ha aprovechado para valorar el proceso extraordinario de regularización de la inmigración en la Comunidad autonómica, capítulo en el que se ha felicitado de la noticia de que 15.000 personas ya están dadas de alta actualmente en la seguridad social a fecha de 15 de agosto. "Es una magnífica noticia para Castilla y León, para nuestra seguridad social y para las pensiones", ha enfatizado Lobo, convencido de que la inmigración representa una solución frente al envejecimiento y la despoblación de la región.

"Lo que ha puesto de manifiesto este proceso es que personas que ya estaban aquí lo que han hecho es aflorar una enorme bolsa de fraude y de economía sumergida que estaba aconteciendo en Castilla y León, sin salarios dignos, sin protección, sin pagar impuestos y sin cotizar a la Seguridad Social. ¿Cuántos miles de millones de euros hemos perdido para el sistema en esta situación?", ha indicado el sindicalista, para quien, como así ha insistido, la inmigración en nuestra Comunidad autónoma "no es ningún problema, sino que es una solución para realmente seguir manteniendo población y que gente que venga a trabajar aporte al sistema, con los mismos derechos que el resto de los trabajadores y las trabajadoras de Castilla y León".

En este sentido, ha advertido de que el sindicato estará "muy vigilante" para que el acuerdo político entre PP y Vox no vulnere los derechos garantizados por el Estatuto de Autonomía ni la Carta Social Europea.

TARDE DE NUEVO EN MATERIA DE INCENDIOS

Pero además, el líder regional de UGT ha sacado a colación la llamada de atención recibida de Europa, tras la denuncia de las centrales sindicales de Castilla y León, en la que se indica que cuando gobernó el PP con la extrema derecha en 2022 y 2024 se vulneró la Carta Social Europea, se atacó el Diálogo Social, a los sindicatos de clase y se produjo un desmantelamiento del SERLA. "El camino a seguir está claro. Espero que no vuelvan a tropezar la misma piedra", ha sentenciado Lobo.

Por último, el secretario autonómico ha exigido a la Junta que actúe con rapidez ante los incendios forestales que han vuelto a golpear a la Comunidad autónoma, tras criticar que se sigue "llegando tarde". A este respecto, ha reclamado a la Administración autonómica la transposición de la ley nacional para regularizar la situación del colectivo encargado de la extinción y lograr que "a los profesionales que apagan los incendios forestales no se les catalogue como peones forestales, sino como bomberos forestales".

"Es una auténtica frustración ver cómo no se mejoran las condiciones de trabajo de las personas que se juegan la vida por protegernos en nuestra Comunidad autónoma. No podemos seguir esperando. Es una prioridad urgente prevenir y apagar los incendios y hay que hacerlo ya", ha concluido.