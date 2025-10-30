Localidades afectadas por los incendios en La Culebra en 2022 reciben 200.000 euros para abastecimiento de agua

Archivo - Vista general de la zona de Cabañas de Aliste (Zamora) tras los incendios de 2022. - Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una inversión de 200.000 euros destinada a la concesión directa de subvenciones a once entidades locales afectadas por los incendios forestales acaecidos en 2022 en la Sierra de la Culebra (Zamora) para financiar las actuaciones relativas reposición, reparación y mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable de titularidad municipal que fueron afectados por los incendios.

En concreto, el Ayuntamiento de Riofrío de Aliste recibirá 16.898 euros, el de Ferreras de Abajo 31.052, la entidad local de Litos 3.969 euros, la de Villanueva de Valrojo 3.579, el Ayuntamiento de Ferreras de Arriba 25.591 euros, el de Ferreruela 15.571, el Consistorio de Figueruela de Arriba 7.852 euros, el Ayuntamiento Mahide 31.629, Otero de Bodas 15.435 euros, el Ayuntamiento de Tábara 18.552 y el de Villardeciervos 29.872 euros.

Los terrenos afectados eran de titularidad privada y pública, y dentro de estos últimos, una parte de ellos comprendían montes declarados de Utilidad Pública lo que ha supuesto que las entidades locales propietarias de estos montes hayan visto sustancialmente afectados los ingresos que obtenían por su ordenado aprovechamiento.

Esta situación, junto a otras pérdidas materiales, y gastos extraordinarios en actuaciones, actividades y trabajos que tuvieron que afrontar estas entidades locales con sus presupuestos ordinarios, supuso un notable esfuerzo económico y quebranto para las arcas municipales.

La presente subvención pretende coadyuvar a las entidades locales afectadas por los incendios forestales acaecidos en 2022 en la Sierra de la Culebra (Zamora) ya relacionadas, para financiar diversas actuaciones relativas a las obras de reposición, reparación y mejoras de los sistemas de abastecimiento de agua potable que resultaron afectados por los incendios, garantizándose con ello su suministro de agua.