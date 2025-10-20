Localizado por un particular el varón de 72 años extraviado en San Cebrián de Campos

PALENCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un particular ha localizado en un camino al varón de 72 años que permanecía extraviado desde la tarde de este domingo, 19 de octubre, en San Cebrián de Campos (Palencia), según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El hombre ha sido localizado en un camino cercano a la localidad palentina hasta donde se ha desplazado el Grupo de Rescate de la Junta que, tras valorarle y realizarle unas primera curas, se ha encargado de evacuarle hasta el campo de fútbol de Frómista, punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl-. Allí esperaba una ambulancia que se encargó de trasladarle a un centro hospitalario.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, había desplegado un "amplio dispositivo de búsqueda" dirigido desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil. La alerta comenzó tras una llamada a las 21.55 horas de un alertante que informó de que nos sabía nada de este hombre desde las 20.00 horas cuando le echaron en falta en una residencia de la localidad.

El operativo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias desplegado este lunes en San Cebrián de Campos (Palencia) ha estado compuesto por el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), la Unidad de Drones 'Fénix', personal del equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil y Emergencias, Agentes Medioambientales, voluntarios de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Palencia y Frómista, y efectivos de Bomberos Diputación Palencia junto a medios de Guardia Civil.

En el operativo, han estado integrados todos los organismos bajo la dirección de la emergencia de la Junta de Castilla y León, y coordinados por el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias desde el Puesto de Mando Avanzado que se encuentra en la zona.