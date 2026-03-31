La Logopedia de CyL satisfecha por el hito que supone la propuesta de sanciones a distintas entidades por intrusismo

Archivo - Servicio Clínico de Logopedia de la Universidad Pontificia de Salamanca. - UPSA - Archivo

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León ha mostrado su satisfacción y se alegra por el hito que supone la propuesta de sanción, por intrusión y publicidad engañosa, a diversas entidades formativas por parte de la Dirección General de Comercio y Consumo, tras la denuncia formulada por dicha organización colegial el el 24 de julio de 2025.

La institución advierte de que la oferta de cursos "barateros" y sin rigor abre la puerta a que personas carentes de la titulación universitaria exigida se consideren erróneamente habilitadas para ejercer. Esta situación, a su juicio, no solo fomenta el intrusismo, sino que perjudica gravemente la salud de los usuarios. Al no contar con la habilitación ni la formación adecuada, estas personas pueden causar daños irreparables en los pacientes a los que pretenden atender.

Como resultado de las inspecciones, se ha propuesto la incoación de un expediente sancionador por incumplir la normativa de consumo a las siguientes mercantiles: I.C.F.P. S.L, S.C.R. y E.B.S., S.L.

EL GRADO EN LOGOPEDIA, ÚNICA HABILITACIÓN PROFESIONAL

La Logopedia es una profesión sanitaria oficialmente reconocida y regulada por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El Grado en Logopedia constituye el único título académico necesario para su ejercicio, sin que exista ninguna otra titulación de grado o máster que habilite para el desempeño de esta profesión.

Asimismo, en el Estado español, el ejercicio de la Logopedia requiere la colegiación obligatoria en diversas comunidades autónomas.

De acuerdo con la normativa vigente, la organización colegial, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que los logopedas son los únicos profesionales sanitarios capacitados para la rehabilitación de trastornos que pueden derivar de enfermedades, lesiones u otras condiciones médicas o psicológicas. Sus competencias exclusivas incluyen Trastornos del lenguaje: rehabilitación de afasias, trastornos específicos del lenguaje, trastornos fonológicos y dislexia; Trastornos del habla y la voz: tratamiento de disartrias, disglosias, disfemias, disfonías, rinolalias y parálisis laríngeas, y Funciones orales no verbales: abordaje de alteraciones como la disfagia.

Por ello, insisten en que la intervención por parte de personal no cualificado en estas áreas críticas no solo carece de respaldo legal, sino que supone un riesgo directo para la salud y la seguridad del paciente.