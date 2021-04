Lola Herrera recibe la noticia de su Medalla de Oro de Valladolid en el regreso con 'Cinco horas con Mario'

La actriz destaca que nunca pensó que fuera a disfrutar con el personaje de Carmen Sotillo como lo hace ahora

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz vallisoletana Lola Herrera, que regresa este miércoles al Teatro Calderón de la ciudad para representar 'Cinco horas con Mario' dentro de la programación del Centenario de Miguel Delibes, ha recibido este miércoles la noticia por parte del alcalde de la capital, Óscar Puente, de que la propondrá para recibir la Medalla de Oro de la ciudad.

Ambos participaban este martes en la rueda de prensa para presentar las funciones de 'Cinco horas con Mario' que se representarán en el teatro vallisoletano entre este miércoles, 7 de abril, y el domingo, día 11, con las entradas agotadas desde hace tiempo.

En su intervención inicial, Puente ha aprovechado para realizar el anuncio "por sorpresa" de que propondrá a los grupos municipales de la Corporación municipal que la actriz vallisoletana reciba el reconocimiento "merecido" de la Medalla de Oro de la ciudad, que en su opinión "aunque quizá llegue un poco tarde" es "el broche de oro" de una trayectoria "muy vinculada" al Teatro Calderón de Valladolid y al texto de 'Cinco horas con Mario'.

El regidor vallisoletano ha reconocido que no había compartido "con nadie" esta decisión y se ha disculpado con Lola Herrera por no habérselo transmitido previamente en privado. "Hemos querido jugarnos ese órdago, me arriesgaba a que me hubieras dicho que no", ha bromeado Puente con la actriz.

Herrera ha mostrado su agradecimiento por la noticia que ha recalcado que le llena de "placer y de satisfacción", pues ha explicado que le emociona "de una manera especial" volver a Valladolid porque aquí tiene "muchísimos recuerdos de casi un siglo", tanto con la ciudad, con 'su' barrio de Las Delicias, como con el Teatro Calderón, donde ha relatado su primera experiencia sobre las tablas con solo 12 años cuando participó en un concurso de canción.

La actriz se ha quitado la mascarilla tras explicar que ya está vacunada y que se sentía "ahogada" y ha recorrido los recuerdos que guarda de "una posguerra terrible" en el Las Delicias, también señala el "ensamblaje" con los vecinos y que adora a ese barrio, hasta el punto de que para ella "Valladolid es el barrio de Las Delicias".

Lola Herrera se fue de la ciudad con 20 años, en el año "1956 ó 1957" pero ha incidido en que ha mantenido siempre "un pie" en Valladolid, ya que aquí viven todavía sus hermanos y sobre todo en la época de Tomás Rodríguez Bolaños como alcalde, para quien ha tenido un recuerdo especial, participó en muchos actos en la capital vallisoletana.

Ahora también, ha subrayado, le produce "un placer infinito" volver y hacerlo especialmente al Teatro Calderón, que para ella es "muy particular".

"UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD"

Su carrera y su relación con la ciudad ha estado marcada desde hace más de 40 años por sus actuaciones en el papel de Carmen Sotillo en 'Cinco horas con Mario' y ahora llega de nuevo a Valladolid para representarla, en lo que como ha recordado el regidor de la capital será "una última oportunidad" pues la actriz "se ha encargado de anunciar que el próximo otoño terminará su relación con este texto".

Herrera ha repasado esa trayectoria de 40 años vinculada al texto de Miguel Delibes y ha reflexionado sobre cómo ha evolucionado su interpretación de la viuda de Mario Díez, un personaje que ha recogido a lo largo de su carrera y para el que siempre ha añadido "ángulos nuevos", porque en estas décadas tanto ella como el país han "vivido" muchos cambios.