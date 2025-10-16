Lomoviejo (Valladolid) abre un nuevo establecimiento de comercio rural mínimo y la provincia alcanza los 16

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la inauguración del establecimiento de4 comercio rural mínimo en Lomoviejo. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Lomoviejo ha inaugurado este jueves un nuevo establecimiento de comercio rural mínimo promovido por la Diputación de Valladolid, con lo que la provincia ya alcanza los 16 locales de este tipo.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por el alcalde de Lomoviejo, Ángel Vegas, ha inaugurado el nuevo establecimiento dentro del programa de apoyo al pequeño comercio en el medio rural.

A los 16 establecimientos existentes se sumará en los próximos días la reapertura de Trigueros del Valle, donde una nueva adjudicataria retomará el servicio en octubre de 2025, han informado a Europa Press fuentes de la Institución provincial.

Desde la puesta en marcha del programa, la Diputación de Valladolid ha invertido cerca de 200.000 euros, concretamente 192.408,38 euros, que se han destinado a maquinaria, mobiliario y equipos informáticos destinados a la creación y mejora de estos comercios rurales, con lo que se pretende contribuir a mantener servicios esenciales en los municipios más pequeños de la provincia.

El objetivo del Comercio Rural Mínimo es fomentar la apertura de tiendas en localidades de menos de 400 habitantes, generar y mantener empleo, mejorar el servicio a la comunidad y a los visitantes, impulsar la comercialización de productos locales y favorecer la fijación de población en el territorio.

INVERSIONES

En esta convocatoria, la Diputación de Valladolid invierte 40.000 euros anuales, con una ayuda máxima de 10.000 euros por ayuntamiento, destinada a financiar obras de construcción, reforma o ampliación de locales municipales para este fin.

Además, el programa continúa creciendo, ya que después de la apertura del establecimiento de Lomoviejo y la próxima reapertura de Trigueros del Valle, se ha incorporado también al programa la Entidad Menor de Foncastín, que ha solicitado su adhesión. Asimismo, está prevista la inclusión de Amusquillo, Torrecilla de la Orden y Hornillos de Eresma en el año 2026.

Con la apertura en Lomoviejo ya son 16 los establecimientos de Comercio Rural Mínimo actualmente abiertos al público en la provincia: Cuenca de Campos (2011), Pedrosa del Rey (2013), Villanueva de los Infantes (2017), Nueva Villa de las Torres (2017), Santa Eufemia del Arroyo (2018), Velascálvaro (2018),Castrillo Tejeriego (2019), Aldea de San Miguel (2021), Valbuena de Duero (2021), Fombellida (2021), Quintanilla de Arriba (2021), Corcos del Valle (2022), Villacarralón (2022), Bobadilla del Campo (2024), San Pablo de la Moraleja (2024) y Lomoviejo (2025).