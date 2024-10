Loop Diagnostics, empresa ganadora de la competición de pitch en el Startup OLÉ de Salamanca

SALAMANCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La startup ganadora de la competición de pitch en la undécima edición de la feria de emprendimiento e innovación tecnológica de Salamanca Startup OLÉ ha sido Loop Diagnostics. Tras ella, Hydros Power y Jedsy quedaron segunda y tercera clasificadas, respectivamente.

Estas startups recibieron tickets para 'Slush', evento europeo líder en emprendimiento e inversión, con acceso al stand de CIBER-SHUBE; tickets gratuitos para asistir a Startup OLÉ Miami'25 y Startup OLÉ Marbella'25 y entrevistas en los programas de radio 'Startup OLÉ Radio' y 'Radio Startup OLÉ Iberoamérica'.

Además, la ganadora también obtuvo un pase directo a la competición de pitch de Startup OLÉ Miami, que tendrá lugar en marzo de 2025 en la ciudad estadounidense; 300 horas de consultoría especializada experta de la mano de Futuro Perfecto; y mentorización individual y experta por un socio mentor de Netmentora Madrid, durante al menos dos años, prorrogable a tres, junto con acompañamiento financiero brindándoles el acceso a la posible concesión de un préstamo, de hasta 40.000 euros, reembolsable en 36 mensualidades, tras doce de carencia y en las mejores condiciones por parte de Santander y Avalmadrid.

Además, la iniciativa 'Al Fresco', de Santos Gonzalez-Albo, ganó el pitch de estudiantes; así como la iniciativa Argonuts se alzó con el hackathon, tal y como han apuntado desde la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

Como en ediciones anteriores, Startup OLÉ ha entregado los 'Startup OLÉ Recognition Awards 2024', donde se reconoció la labor y trayectoria de Omawa Huella Global (Best Social 4 Good Institution), CaixaBank DayOne (Best Iniciative), Cepsa (Best Corporate), el Ayuntamiento de Salamanca (Best Public Administration), el periodista Juanma Romero (Trayectoria Profesional Emprendedora/Empresarial), Infinity Group (Best Media), la subdirectora de Colcapital Maria Andrea Villanueva (Best Investor), AJE Madrid (Best Professional Association), Enisa (ganador del Reverse Pitch), CAMACOL (Best Global Impact), Kia España (Premio a la Innovación en Experiencia de cliente) y E-Residency (Impacto Internacional).

Por otra parte, durante la celebración de la feria que se desarrolló del 8 al 10 de octubre en el Palacio de Congresos y el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca se han anunciado las fechas de los eventos que Startup OLÉ está planeando para 2025.

La segunda edición de Startup OLÉ Miami '25 será la primera fecha en el calendario, del 23 al 25 de marzo. Tras ello, se celebrará la séptima edición de Startup OLÉ LATAM Roadshow en abril de 2025. La actividad continuará en junio de 2025, con la segunda edición de Startup OLÉ Marbella '25. Por último, la duodécima edición de Startup OLÉ Salamanca '25 tendrá lugar del 15 al 17 de octubre.

Esta iniciativa ha vuelto a conectar emprendedores y startups/scaleups con inversores, corporaciones, administraciones públicas, medios de comunicación y demás agentes del ecosistema internacional, en un entorno propicio para hacer negocios y obtener inversión, con el objetivo final de crear riqueza y empleo.

Para ello, Startup OLÉ Salamanca ha incluido en su programación foros de inversión y corporaciones, sobre ciberseguridad (ciber-shube), de aceleradoras, de administraciones públicas, de medios de comunicación, de universidades, sobre Iberoamérica, sobre innovación rural y un hackathon, entre otros.

También ha contado con contenidos exclusivos con grandes ponentes en alrededor de 100 mesas redondas y charlas plenarias, feria de startups, competición de pitch, rondas de negocio y actividades de networking incluyendo cócteles y conciertos, convirtiendo a Salamanca en la capital del emprendimiento y la inversión a nivel internacional. Las cifras alcanzadas ascendieron a cerca de 3.000 asistentes al evento y alrededor de 700 ponentes de primera fila.

Además, los cuatro eventos realizados este año por Startup OLÉ en Santiago de Chile, Miami, Marbella y Salamanca han congregado a cerca de 5.000 asistentes, 300 startups y más de 250 inversores y corporaciones, reuniendo a personalidades y emprendedores de 60 países.

La undécima edición de esta feria contó con el respaldo corporaciones, inversores y entidades como Iberdrola, Acciona, Cepsa, la Fundación Once, Talgo, Enagás Emprende, Caja Rural de Salamanca, SpainCap, RTVE, Renfe, Naturgy, Mondragón, la Bolsa (BME), Across Legal, Cruz Roja, ARMANEXT, Caixabank, ClarkeModet, Letslaw, FUNDECY-PCTEX, Omawa, Inec, Facsa, GSK, Q studio, ETL GLOBAL, Clúster Alimentario de Galicia, AEEN y PETEC.

En cuanto a las instituciones públicas, Startup OLÉ recibió el apoyo de CDTI INNVIERTE, Enisa, ICE-CYL, ICO Axis, INCIBE, E-Residency, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca. Emilio Corchado, CEO y fundador de Startup OLÉ, actuó como anfitrión del evento.

Este evento, además, es parte de los Proyectos Estratégicos en España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.