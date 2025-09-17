López y Martínez llaman al PSOE a "tensionar el músculo" para cerrar la "anomalía democrática" de 38 años de PP en CyL

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, y el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, han defendido este miércoles la necesidad de "tensionar el músculo" del partido en la Comunidad de cara a las elecciones que previsiblemente se celebrarán el 15 de marzo, con el fin de acabar con la "anomalía democrática" de sumar 38 años con el PP en el Gobierno autonómico.

López y Martínez han celebrado este miércoles un encuentro con diputados y senadores de Castilla y León con el fin de impulsar la maquinaria ante los próximos comicios. Así, el portavoz socialista en el Congreso ha destacado que Castilla y León será el primer escenario electoral del país y ha subrayado la importancia de "construir desde ya la alternativa al PP".

En sus declaraciones, López ha criticado al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de "hacer el ridículo" después de que el anuncio de la convocatoria electoral lo realizara "otro compañero de su partido", en referencia a la fecha a la que apuntó el secretario general del PP, Francisco Vázquez, este martes y que, a juicio del socialista, refleja la "pérdida de autoridad" del jefe del Ejecutivo autonómico y "la descomposición del PP en Castilla y León".

López ha señalado que Fernández Mañueco es "el mejor ejemplo del colapso del Partido Popular y de la derecha en el país". A su juicio, los 'populares' "han colapsado ante la realidad, al negarse a presentar propuestas útiles", "han colapsado ante las emergencias, sin capacidad de dar respuesta", y "han colapsado frente a la ultraderecha, asumiendo sus postulados en lugar de defender los intereses de la ciudadanía".

Por su parte, Carlos Martínez ha subrayado que el PSOE se prepara para ser la "alternativa de gobierno" en una autonomía que, según sus palabras, "vive instalada en la parálisis y la inacción" bajo un Ejecutivo encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de "indolencia" y de gobernar "a rastras" en los grandes retos de la Comunidad: educación, sanidad, protección social y lucha contra la despoblación.

El dirigente socialista ha denunciado lo que ha calificado como "corrupción sistémica" después de cuatro décadas de gobiernos del PP en Castilla y León. Así, ha recordado el juicio sobre la denominada 'trama eólica' que comenzó el pasado lunes y en el que se solicitan "más de 138 años de prisión y casi 800 millones de euros en multas" para los encausados, entre ellos exaltos cargos de la Junta, al tiempo que ha criticado que el presidente autonómico "intente eludir responsabilidades escondiéndose" detrás de los procedimientos judiciales.

En la misma línea, Martínez ha insistido en que la Comunidad vive una "anomalía democrática" al ser la única autonomía que, tras un breve mandato socialista con Demetrio Madrid, "no ha tenido nunca una alternancia en el gobierno", lo que le ha llevado a insistir en que el PSOE trabaja ya con el horizonte del 15 de marzo para "visualizarse como la alternativa de Gobierno que merece Castilla y León".

Finalmente, el líder socialista en la Comunidad ha acusado al presidente Mañueco de "intentar ocultar a Castilla y León" con si intención de hacer coincidir las elecciones en la Comunidad con otros procesos electorales con el fin de "no someterse al juicio ciudadano en solitario".