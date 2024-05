Luis Mateo Díez: "Escribo de lo que me da la gana y no me someto a las exigencias que suscitan determinadas modas"

VALLADOLID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y Premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez, ha asegurado que escribe de "lo que le da la gana" y que "no se simete a kas exigencias que pueden suscitar determinadas modas".

Así lo ha afirmado el escritor leonés en una rueda de prensa previa al pregón que va a tener lugar este viernes en el salón principal del Círculo de Recreo a las 20.00 horas.

En este marco, Díez ha abogado por la lectura y la imaginación "como antídoto al asedio que sufre la sociedad actual por la "realidad" y la "actualidad".

"El libro sigue siendo como elemento natural, histórico y clásico desde que desde que el hombre existe, desde que arrancó la escritura", ha afirmado el escritor, quien ha destacado que "el libro como objeto que contiene algo fundamental para tener conciencia de lo que es un espejo, de lo que ha sido el pensamiento y la creación de mundos imaginarios a lo largo de los tiempos".

Según Díez, "el libro también un poco como objeto especular que sea el requerimiento para fortalecer nuestra intimidad" y "ese punto fuerte de lo que es el ser humano". "Así, el leones ha insistido en que "la lectura puede salvar el conocimiento del libro" y que "el libro en sus manos es como un recurso hacia su vida interior".

"Yo creo que esos momentos en los que no está mal hacer una requisitoria a favor de la imaginación, yo pienso que una buena Feria del libro como la que se inaugura en el centro de la ciudad, con un reclamo infinito de libros de todos los tiempos y de todas las capacidades y de todas las experiencias vitales, y del conocimiento y de la inteligencia, puede ser un espacio vivo de lo que es la imaginación", ha aseverado.

EL LECTOR COMO SUJETO CREADOR

Asimismo, el escritor y Premio Cervantes 2023 ha destacado la "experiencia inagotable" del lector como "sujeto creador" de la novela. "Si me dijeran tú qué querías más en la vida, ser escritor o ser lector, elige una de las dos cosas o ya elegirías al lector sin ninguna duda", ha asegurado Díez.

Además, Díez ha señalado que "la experiencia del actor como sujeto creador de lo que lee, sobre todo en lo imaginario, en las novelas, es una experiencia absolutamente inagotable".

"Yo cuando cojo a don Benito Pérez Galdós y los Episodios Nacionales, yo no pienso en Benito, pienso en mí, que estoy viviendo aquello que me cuenta don Benito y además me transporta al Madrid del 1800 y voy por ahí a la guerra de África con no sé quién. Y claro, eso es impagable", ha insistido.

Díez ha explicado que en las ferias del libro como "ese encuentro con un tipo de lector sabe demasiado, sabe de él más de lo debido", a lo que ha añadido que "le gustaría que se lo contara, porque el destino de esta fábula que ha escrito le parecía que llegaba hasta donde tiene la lucidez de analizarla".