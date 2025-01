Las Luminarias de San Bartolomé de Pinares (Ávila), protagonistas del cupón de la ONCE de este jueves

Presentación del cupón de la ONCE protagonizado por las luminarias de San Bartolomé de Pinares (Ávila).

Presentación del cupón de la ONCE protagonizado por las luminarias de San Bartolomé de Pinares (Ávila). - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La festividad de Las Luminarias, de la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares, será la protagonista del cupón de la ONCE de este jueves, 16 de enero, coincidiendo además con la celebración de esta tradición.

El pueblo bendice a sus caballos la noche antes de San Antón, cuando los jinetes recorren las calles del municipio de noche, bajo el frío y el humo de las hogueras distribuidas por distintas zonas de la localidad.

Los caballos saltan o pasan al lado de las brasas, con el fin de ahuyentar así las enfermedades en este año, y el ritual deja estampas codiciadas por fotógrafos venidos de distintas partes del mundo.

Una de esas fotografías, cuyo autor es Alfonso Apezteguia, vecino de la localidad, es la que ilustrará este cupón diario del que se distribuirán cinco millones de ejemplares por toda España este jueves.

El objetivo no será solo contribuir a la labor social de la ONCE, ha explicado el director de la ONCE en Ávila, Josep Murgui Usach, sino también a que San Bartolomé de Pinares sea más conocida y se ponga en valor "ese arraigo y patrimonio cultural".

La alcaldesa del municipio, María Jesús Martín, se ha sentido "muy orgullosa desde el minuto uno" de que la festividad de su municipio fuera elegida para representar el cupón de la ONCE.

Por su parte, el diputado de Cultura, Javier González, ha manifestado el "orgullo" de la Diputación de Ávila al ver estas tradiciones reflejadas en este tipo de acciones con repercusión nacional, en este caso al mostrar "una de las tradiciones más espectaculares, llamativas y arraigadas como son Las Luminarias".