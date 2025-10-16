Luz verde a 424.468 euros para equipar la Residencia 'Cortes' de Burgos

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de 424.468 euros para licitar el equipamiento de una parte de la Residencia de Personas Mayores 'Cortes' de Burgos, cuantía a ejecutar durante este ejercicio y financiada con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Una vez finalizadas las obras que se han llevado a cabo en el ala larga del inmueble, es "necesario" equipar tanto las zonas comunes de la planta baja -concretamente, la sala de visitas, la peluquería y la sala multiusos- como las unidades de convivencia ubicadas en las tres primeras plantas, detalla la Junta a través de un comunicado.

El centro se estructura en unidades de convivencia para 15 personas cada una de ellas, espacios que son equiparables a un hogar particular en cuanto a comodidad, ambiente y confortabilidad, sin olvidar la seguridad, la higiene y la versatilidad de todo el mobiliario que se instalará en los espacios de uso compartido como el salón, donde se pueden realizar actividades cotidianas elementales como comer o socializar, así como en los baños, los dormitorios y los almacenes.