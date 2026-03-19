Luz verde a más de 125 millones de euros para financiar a las universidades públicas de CyL hasta junio

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de 125.726.353 euros a las universidades públicas de Castilla y León para que afronten los gastos de funcionamiento y de personal durante el segundo trimestre de 2026.

Esta inversión busca mejorar la calidad de la formación universitaria, impulsar la investigación y fomentar la transferencia de conocimiento para contribuir al desarrollo económico y al empleo de calidad en la Comunidad, según ha señalado la Junta.

Concretamente, la subvención de 125.726.353 euros aprobada este jueves permitirá cubrir los gastos globales de su actividad durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.Así, se destinarán 14.420.939 euros para la Universidad de Burgos (UBU), 20.493.458 euros a la Universidad de León (ULE), 45.397.405 a la Universidad de Salamanca (USAL) y 45.414.550 euros a la Universidad de Valladolid (UVA).

Estas inversiones persiguen que las instituciones de Educación Superior avancen en metas como reforzar la calidad de la formación del alumnado a través de una enseñanza más personalizada, impulsar y consolidar una investigación científica de excelencia, y favorecer la transferencia de conocimiento desde las universidades hacia la sociedad y el tejido empresarial.

OTROS ACUERDOS EN MATERIA EDUCATIVA

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 400.000 euros a la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León para financiar actuaciones en el ámbito de la Formación Profesional durante 2026.

La entidad desarrollará cinco programas centrados en la colaboración entre centros y empresas, la orientación vocacional y profesional, la difusión y promoción de la FP, el fomento del emprendimiento y la sostenibilidad.

Asimismo, la Consejería de Educación ha comunicado al Consejo de Gobierno la contratación, por 209.972 euros, del servicio de atención y cuidado al alumnado durante junio de 2026 tras la finalización del horario lectivo.

Dirigido al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria en 650 centros públicos de la Comunidad, este servicio se prestará una vez finalizado el horario lectivo durante el mes de junio y da continuidad a la medida puesta en marcha en septiembre de este curso, con la que se respondió a una petición de las familias.

El servicio tendrá carácter gratuito y voluntario para el alumnado y contará con una duración máxima de una hora tras la finalización de las clases. La duración del contrato será desde el día 1 de junio de 2026, o desde el día siguiente a la formalización del contrato si esta fuera posterior, hasta el día 24 de ese mismo mes, con los días de ejecución del servicio los días lectivos del calendario escolar.

Las actividades se desarrollarán en los espacios y aulas que determine la dirección de cada centro. Los monitores llevarán a cabo propuestas orientadas a fomentar hábitos sociales mediante juegos educativos; prestarán apoyo al alumnado que, por su edad, necesite la ayuda de una persona adulta en tareas de aseo; y pondrán en marcha actividades destinadas a promover la autonomía personal de los escolares.

Además de este servicio, las familias también disponen de la alternativa del comedor escolar. En la actualidad, más del 60 por ciento de los comensales habituales acceden a este servicio de forma gratuita o abonan solo una parte del menú gracias a las bonificaciones existentes.