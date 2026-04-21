Madrigal (Ávila) acoge el sábado un homenaje militar por el 575 aniversario del nacimiento de Isabel la Católica

Madrigal de las Altas Torres (Ávila) se convierte el sábado en escenario de "memoria y orgullo nacional" con la conmemoración del 575 aniversario del nacimiento de Isabel I de Castilla - MINISTERIO DE DEFENSA

ÁVILA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres acogerá este sábado a las 12.00 horas un acto conmemorativo del 575 aniversario del nacimiento de Isabel la Católica, protagonizado por el Regimiento de Infantería Isabel la Católica 29, perteneciente a la Brigada Galicia VII, con base en Pontevedra (Galicia).

El acto, cargado de "simbolismo y solemnidad", será presidido por el coronel jefe del Regimiento Isabel la Católica, Fernando José Roldán Moreno, y la formación estará compuesta por la Escuadra de Gastadores de la Unidad, Guiones y banderines, la Banda de Guerra de la Brigada Galicia VII y una Sección de honores, según ha detallado el Ministerio de Defensa a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada dará comienzo con un recorrido por las calles de la localidad a cargo de la Banda de Guerra, que impregnará el ambiente de "solemnidad y cercanía" y permitirá acercar el acto a vecinos y visitantes.

Este desfile musical servirá como preludio del solemne homenaje a la Bandera Nacional y a los caídos, en el que se rendirá tributo a quienes entregaron su vida por España, y que se realizará en la Plaza del Cristo a las 12.00 horas.

Posteriormente, se celebrará un hermanamiento entre el Regimiento Isabel la Católica y el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres en el monumento a Isabel la Católica, situado en el parque del pradillo, anexo a la Plaza del Cristo.