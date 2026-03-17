MAEX continúa su proceso de expansión con una nueva clínica dental 'Maex Clidenin', "lider en excelencia", en León

La doctora Mercedes Marcos que lidera la nueva clínica MAEX en la capital leonesa. - MAEX

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

MAEX, sello líder "en excelencia dental" de Donte Group, ha llegado a Castilla y León con la apertura de una nueva clínica 'Maex Clidenin' en el centro del a capital leonesa.

Esta apertura en León forma parte del proceso de de expansión nacional de esta firma que suma ya un total de 19 centros en España, con presencia en ciudades como Málaga, Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, San Sebastián, Bilbao, Alicante, Ibiza, Vigo, Pontevedra, Sevilla, Madrid, Murcia, Vitoria, Huesca y Zaragoza.

El equipo profesional está liderado por la doctora Mercedes Marcos de Paz, licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Estomatología con amplia trayectoria en ortodoncia y salud bucodental.

"Es un orgullo formar parte de MAEX, un sello que representa la máxima calidad y excelencia en odontología dentro de Donte Group", Ha afirmado Marcos de Paz, quien ha precisado que integrarse en esta marca "supone compartir una visión común: avanzar hacia la odontología del futuro combinando experiencia clínica, innovación tecnológica y un trato humano centrado en el paciente".

Por su parte, el CEO de Donte Group, Javier Martín Ocaña, ha subrayado que la incorporación de MAEX Clidenin "supone un paso más en el crecimiento de este sello de excelencia dental en España" a lo que ha añadido que es "especialmente relevante" sumar proyectos liderados por profesionales "de referencia" como la doctora Mercedes Marcos, cuya trayectoria clínica y compromiso con la calidad asistencial "encajan plenamente con los valores de Maex".

Asimismo, Martín Ocaña ha explicado que el objetivo es seguir sumando clínicas y equipos "que destaquen por su especialización, innovación y enfoque en el paciente", para consolidar una red que aspira a convertirse "en el referente de odontología de excelencia en todo el país".

El equipo "altamente cualificado" de la nueva clínica dental MAEX de león, ofrece tratamientos diversificados y de alto impacto, y combina ortodoncia con otras especialidades.

En este sentido, la clínica ofrece un servicio completo en salud bucodental que abarca ortodoncia para niños, adolescentes y adultos, implantología dental para la reposición de piezas y la recuperación funcional y estética, con técnicas avanzadas como tratamientos de carga inmediata, cirugía guiada y soluciones implantológicas conservadoras.

Asimismo, también aborda casos complejos con implantes subperiósticos para pacientes con atrofias óseas extremas y realiza rehabilitaciones estéticas de arcada completa con materiales de última generación como escáner intraoral para una planificación más precisa, además de que ofrece odontopediatría, cirugía oral, endodoncia, periodoncia y tratamientos de higiene, prevención y estética dental.

MAEX Clidenin se ubica en la Avenida Independencia, 4, en pleno centro de León y dispone de seis gabinetes distribuidos en más de 300 metros cuadrados en dos plantas, además de dos salas de espera amplias y habilitadas para los más pequeños.