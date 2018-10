Majo reitera que "no hay ningún nombre encima de la mesa" para las candidaturas del PP

Publicado 17/10/2018 13:39:37 CET

LEÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, ha reiterado en varias ocasiones este miércoles que "no hay ningún nombre encima de la mesa" para las candidaturas de su partido de cara a las elecciones de 2019 en los ayuntamientos de la ciudad y de la provincia.

Así lo ha asegurado el también presidente de la Diputación de León durante el acto de presentación del Programa de Educación de Adultos 2018/2019 a varias preguntas que le han realizado los periodistas en ese sentido.

Al respecto, Majo ha asegurado que el pasado lunes los presidentes provinciales del PP mantuvieron una reunión en Valladolid con el partido a nivel autonómico para "desarrollar las estrategias que se pueden llevar a cabo".

Asimismo, el presidente del PP provincial ha aseverado que "no hay nada hecho y no se ha hablado de ningún nombre ni para ninguno de los tres ayuntamientos con más de 20.000 habitantes ni para los otros 208 pequeños que hay en la provincia" y que a él "personalmente" también le preocupan. De hecho, ha apuntado que "no hay plazos concretos aún para elegir a los candidatos".