La mancomunidad de Villa y Tierra de Fresno de Cantespino (Segovia) recibe una retroexcavadora y una autobomba

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante la entrega de vehículos a la mancomunidad de Villa y Tierra de Fresno de Cantespino (Segovia). - JCYL

FRESNO DE CANTESPINO (SEGOVIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Villa y Tierra Fresno de Cantespino, en la provincia de Segovia ha recibido una máquina retroexcavadora y un vehículo autobomba, cuya inversión total supera los 450.000 euros.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha asistido a la entrega y puesta en funcionamiento de estos dos nuevos vehículos, para los que la Consejería ha aportado el 75 por ciento del importe, casi 340.000 euros.

Así lo ha manifestado el consejero que, en la presentación de ambas máquinas ha estado acompañado por el alcalde de la localidad y presidente de la mancomunidad, Nicolás Guijarro, y los diputados provinciales Basilio del Olmo y Benjamín Cerezo, como representantes de la Diputación, entidad que ha aforntado el resto de la adquisión. También han asistido alcaldes de las localidades pertenecientes a la mancomunidad.

Durante la visita, González Gago ha reiterado la importancia de las mancomunidades para la prestación de servicios en el medio rural, "en un territorio tan extenso y con una dispersión de población tan alta como el de Castilla y León.

El consejero ha recordado que más del 90 por ciento de los municipios de la Comunidad se encuentran mancomunados a través de una de las 239 mancomunidades, 38 entidades asociativas tradicionales o la Comarca del Bierzo, entidades que prestan servicios similares a sus municipios, en los que residen en torno a 1.700.000 vecinos.

UNIÓN DE ESFUERZOS

Para el consejero, "la cooperación entre municipios permite sumar capacidades y poner en marcha actuaciones que serían más difíciles de abordar de manera individual, especialmente cuando se habla de localidades pequeñas".

Dentro de los servicios que la Junta de Castilla y León apoya con su línea anual de ayudas a mancomunidades se encuentran labores que necesitan el uso de vehículos pesados como mantenimiento de caminos, limpieza viaria y gestión de residuos.

En el año 2026, la línea de ayudas a mancomunidades permitirá a estas entidades locales adquirir 28 de estos vehículos pesados, entre los que se encuentran camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, camiones cisterna de saneamiento de aguas residuales, máquinas retroexcavadoras, camiones-barredoras o dumpers pesados. De los casi 8,8 millones de euros de inversión resueltos este año, más de 6,1 millones corresponden a este tipo de vehículos.

Los vehículos presentados en Fresno de Cantespino son una máquina retroexcavadora y un vehículo autobomba que permitirán acometer trabajos de mantenimiento y conservación, y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias e incidencias en el conjunto de localidades que acogen a 350 vecinos.

En 2026 la Consejería de la Presidencia ha movilizado más de 1 millón de euros en diez mancomunidades o entidades asociativas tradicionales en la provincia de Segovia, que comprenden un centenar de municipios de la provincia, con casi 35.000 habitantes.