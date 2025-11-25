'De mano a mano' regresa al Mercado Municipal de Soria con la vista puesta en el futuro coworking artesano

SORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria, en colaboración con la Asociación de Artesanos de Soria, celebrará del 6 al 8 de diciembre el Mercado Artesano 'De mano a mano' en el Mercado Municipal de la ciudad, con la vista puesta en el futuro coworking artesano.

La cita será en el Mercado Municipal de la Plaza Bernardo Robles, con el objetivo de "apoyar al sector y dinamizar "este espacio comercial, como han señalado desde el consistorio soriano.

El mercado abrirá sus puertas el sábado y el domingo de 11.30 a 14.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas, y el lunes de 11.30 a 14.30 horas.

La cita reunirá a distintos artesanos que ofrecerán productos de autor como bisutería con materiales reciclados, complementos, cerámica, decoración o textil, entre otras propuestas.

CENTRO ARTESANO

En paralelo a esta cita, el Ayuntamiento de Soria trabaja en la adjudicación de un nuevo proyecto para acondicionar un espacio de coworking artesano en un local municipal de 133 metros cuadrados.

El proyecto, dotado con un presupuesto de 140.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses una vez adjudicada la obra, permitirá crear zonas de trabajo, escaparate, oficinas, almacén y un área para talleres y cursos. Este futuro centro se concibe como un lugar de encuentro estable para artesanos y artesanas, con actividades de divulgación, formación y demostraciones abiertas al público.

El espacio tiene como objetivo reforzar la economía creativa local y el atractivo turístico de la ciudad, en línea con el trabajo que ya se desarrolla cada año con la feria de artesanía de Navidad en el Mercado Municipal.