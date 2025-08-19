Mañueco aborda el plan de recuperación tras los incendios con su Ejecutivo, cuyas medidas aprobará mañana

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne con miembros del Ejecutivo autonómico para avanzar en el plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales. - JCYL

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido este martes con miembros del Ejecutivo autonómico para avanzar en el plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, cuyas medidas se aprobarán este miércoles en un Consejo de Gobierno extraordinario.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, anunció el lunes, tras una reunión de varios miembros del Gobierno autonómico presidida por el presidente, que se celebraría dicho Consejo de Gobierno extraordinario para parobar un acuerdo con medidas urgentes de apoyo y recuperación tras los daños ocasionados por los incendios con un crédito inicial de 100 millones de euros para la reconstrucción de las zonas más afectadas por los incendios.

Fernández Carriedo subrayó que la Junta ha establecido como prioridades la atención a la población, la extinción de los fuegos y, de manera paralela, la preparación de la fase de recuperación. En este sentido, confirmó que se ha reservado ya una dotación superior a los 100 millones de euros destinada a ayudas directas y a acciones urgentes para afrontar los perjuicios materiales.

Los fondos se orientarán a la reparación de viviendas y enseres, a la compensación de empresas y de costes derivados de desalojos, así como a los gastos municipales, incluidos aquellos consistorios que han acogido a desplazados.

Del mismo modo, también se han previsto inversiones en la recuperación de bienes públicos y privados dañados, la reforestación de las zonas afectadas y un programa específico para Las Médulas en El Bierzo (León).

El portavoz explicó que ya se han dictado las primeras órdenes para la puesta en marcha de programas de recuperación, como las labores de desescombro en viviendas y edificios afectados, el abastecimiento de agua y alimentos para la ganadería o el suministro de agua para consumo humano en municipios en los que el regreso de las personas evacuadas ya ha comenzado.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, informará personalmente del contenido del acuerdo este miércoles.