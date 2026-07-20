Mañueco agradece la demostración de trabajo y esfuerzo de la Selección, que permite conseguir objetivos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada a la factoría de Horse Powertrain en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido la demostración de la Selección Española de Fútbol de que el trabajo y el esfuerzo permiten conseguir objetivos.

Fernández Mañueco, en el transcurso de una visita a la factoría de Horse Powertrain de Valladolid, se ha referido así al triunfo de la Selección Española en el Mundial de Fútbol.

El presidente de la Junta ha incidido en que pocas cosas como el deporte y "especialmente" el fútbol son capaces de "unir" tanto a las personas a un país y ha agradecido al combinado español que haya hecho "felices" a los españoles y que se sientan orgullos de serlo.

"Hay que darles las gracias porque han demostrado que gracias a un trabajo y a un esfuerzo como el que hacéis vosotros, se consiguen objetivos", ha señalado Fernández Mañueco al dirigirse a los trabajadores de Horse. "Que juntos llegamos más lejos y que unidos somos más fuertes", ha añadido el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha pedido un aplauso y reconocimiento para los jugadores de la Selección.

Alfonso Fernández Mañueco, poco antes, ya había dado la enhorabuena al equipo por su triunfo con un mensaje en la red social 'X' en la que, acompañada por una foto con su mujer y su hija con una bandera y vestidos con la camiseta de España, ha escrito: "Una noche para la historia, vivida en familia y en las calles de Salamanca. Inolvidable".