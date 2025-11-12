Mañueco apela a los alcaldes abulenses para lograr que CyL esté entre las tres mejores CCAA para vivir

El presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la Junta Directiva del PP abulense junto a la portavoz del GPP en el Senado, Alicia García, y el presidente provincial del PP, Carlos García - PP

ÁVILA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a todos los alcaldes y concejales 'populares' de la provincia abulense a implicarse en el objetivo de conseguir que Castilla y León se sitúe entre las tres mejores comunidades de España para vivir, un propósito que ha presentado como una "meta común" que los "una a todos".

Con estas palabras se ha expresado el líder 'popular' en el marco de su intervención en la clausura de la Junta Directiva del PP de Ávila, celebrada en la tarde de este miércoles, donde ha prometido que la Junta "cumplirá con ese compromiso" y ha pedido que "todos los cargos públicos, alcaldes, concejales, diputados y parlamentarios se mojen y se muevan, sin excepción, porque el éxito depende de todos".

Por esta razón, ha reclamado reforzar ese mensaje "con fuerza en todo el territorio, para que se escuche" la voz del partido en "todas las casas, en todas las plazas y en todos los lugares de Ávila y de Castilla y León".

Durante su intervención, el presidente autonómico de los 'populares' ha subrayado que la legislatura llega a su final y el balance que ha hecho es de una "buena gestión, eficaz y útil al servicio de las personas de Ávila y de Castilla y León".

En esta lína, ha pedido a todos los cargos del partido que participen activamente en la tarea de trasladar ese trabajo "alto y claro a pie de calle y a pie de puerta de cada vecino".

POLÍTICA "SERENA"

Precisamente, ha resaltado que en Ávila y en Castilla y León se está "más en la gestión" cuando "son otros los que están en el ruido", un punto en el que ha reivindicado una forma de hacer política "serena, basada en el trabajo diario y en los resultados que se ven y se miden".

"Somos menos de ruido y más de nueces", ha expresado, al poner como ejemplo que con el Partido Popular Castilla y León ha dado "un salto adelante en calidad de los servicios públicos, en derechos sociales, en crecimiento económico y en creación de empleo".

En el plano económico, Mañueco ha recalcado que Castilla y León ha liderado el crecimiento de la producción industrial y de las exportaciones en el pasado año, y eso ha sido "gracias también al trabajo que se realiza desde Ávila".

En cuanto al proyecto de Presupuestos para 2026, el presidente ha defendido que estos "no son un trámite administrativo, sino un compromiso con esta tierra", lo que se demuestra en medidas como la duplicación del bono nacimiento, el incremento del bono infantil, un nuevo bono de apoyo a los autónomos y planes específicos para la agricultura y la ganadería extensiva.

En el caso de esta provincia, ha puesto en valor las inversiones reales crecen un 42 por ciento y se alcanza una cifra récord de más de 104 millones de euros.

Entre estas inversiones se ha referido el polígono industrial de Vicolozano, el parque de proveedores de las Hervencias, la nueva residencia de mayores y el centro de día, el hospital de día onco-hematológico y la unidad de ictus, que será "una realidad antes de final de año".

También ha citado los centros de salud de Sotillo de la Adrada, Arévalo y Madrigal, así como los proyectos educativos en el Instituto Vasco de la Zarza, el Adaja de Arévalo, el colegio Almanzor de Candeleda o el comedor escolar del Tiemblo.