Mañueco asegura que tras 25 años de competencias, CyL "se ha afianzado en el liderazgo" con una educación "excelente"

SEGOVIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido que tras 25 años de gestión de las competencias, Castilla y León se ha "afianzado en el liderazgo en educación" a lo que ha añadido que el objetivo del Gobierno regional es ofrecer "una educación excelente" porque es el mejor legado que se puede dejar.

Así lo ha asegurado el presidente de la Junta durante la inauguración en Segovia de la jornada 'Educación en valores', en la que ha intervenido el entrenador de tenis y motivador Toni Nadal, ante un auditorio de más de 400 alumnos de segundo de Bachillerato.

El evento 'Educación en valores' está recorriendo la región para celebrar el 25 aniversario del traspaso de competencias en Educación desde el Estado a la Comunidad de Castilla y León y en cada una de las jornadas participa el entrenador deportivo Toni Nadal.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado el trabajo en este cuarto de siglo para lograr "la excelencia y la posición de liderazgo a nivel nacional del sistema educativo de la Comunidad" lo que ha llevado a que Castilla y León cuente con "un sistema educativo considerado como el mejor de España y uno de los mejores del mundo, según los últimos resultados del Informe PISA".

Un logro que el presidente de la Junta ha achacado "al esfuerzo de alumnos, profesores y familias, y al compromiso del Ejecutivo autonómico con la calidad educativa" porque el objetivo es dar a los estudiantes de la Comunidad "una educación excelente" y así se ha referido al refuerzo de los profesores de matemáticas y lengua.

El reciente informe PISA ha dado las puntuaciones más altas a los alumnos de Castilla y León en las tres áreas que se evalúan: comprensión lectora, matemáticas y ciencias, por lo que Fernández Mañueco ha subrayado que "Castilla y León no es la región más rica, pero sí la más extensa y la que ofrece mejor educación, el mejor legado que se puede ofrecer".

El presidente también ha destacado el nivel de la Formación Profesional, "que bate récords de alumnos y también bate récords de alumnos que son capaces de encontrar empleo" y en el ámbito universitario, se ha referido al incremento de becas y la reducción de tasas como ayudas para facilitar los estudios a todos los alumnos de la Comunidad.

"En Castilla y León hay futuro" ha asegurado el presidente ante el auditorio de estudiantes de Bachillerato, a quienes ha dicho que tienen "una edad maravillosa" y están en "un momento muy importante" de su vida.

Durante la su intervención, Alfonso Fernández Mañueco se ha referido a los programas específicos de empleo, a las ventajas fiscales, ayudas al alquiler, bonificación del 20 por ciento en el precio de compra de una vivienda pública y la movilidad a través de la gratuidad del transporte interurbano y metropolitano con el reciente programa BUSCyL.

Fernández Mañueco ha agradecido la presencia de Toni Nadal en Segovia, cuya experiencia en el trabajo con Rafa Nadal "representa un ejemplo de constancia, excelencia y superación, valores que encarnan los profesores y los alumnos de Castilla y León".

"Vosotros con vuestro esfuerzo, el de vuestras familias, el de los docentes, el del Gobierno de Castilla y León, todos hemos conseguido eso y lo que pretendemos es que podáis conseguir vuestras metas" ha afirmado Alfonso Fernández Mañueco.

Durante el resto del acto, Toni Nadal ha expuesto a los alumnos las claves para afrontar el futuro y crear sus oportunidades profesionales y de vida. Para Toni Nadal, "el ser humano se distingue del resto de animales por la capacidad de ilusión, y hay que poner ilusión en cualquier proyecto".

Nadal ha destacado como cualidad necesaria "la exigencia de hacer las cosas lo mejor posible y no exigir a los demás lo que no me exijo a mí mismo".

El entrenador de tenis ha recordado que siempre fue "honesto con Rafa" y no le ocultó las dificultades o la necesidad de esfuerzo que debería emplear para llegar a su objetivo de ser un gran jugador.

Toni Nadal ha expresado con sencillez que el tenis consiste en algo simple como es "hacer pasar una pelota por encima de una red", por lo que se debe hacer ese trabajo "con ilusión, con perseverancia y con buena cara, con buena actitud".

Nadal ha finalizado su intervención en una mesa redonda con tres alumnos y un profesor, de distintos institutos de la provincia, a los que ha insistido el mensaje que para él "es válido para el deporte, para formar a cualquier profesional y para la vida".

Las ideas que Toni Nadal ha querido transmitir a su joven auditorio es que "hay que poner pasión en lo que se hace; las cosas no son fáciles, pero ninguna imposible; la felicidad está en el proceso, no en el resultado final, y hay que confiar en sí mismo y trabajar con perseverancia".

El deportista ha finalizado recordando una frase que ha sido lema en su relación con Rafa Nadal y en su carrera como entrenador, que sentencia que "la mejora es siempre posible, y la mejora es siempre necesaria".